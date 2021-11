Krangler om ansvaret for drukningstragedien i Den engelske kanal

Minst 27 mennesker mistet onsdag denne uka livet i forsøket på å ta seg fra Frankrike til England via Den engelske kanal. Flyktningruta ble først tatt i bruk i stor skala i 2018, og det er den dødeligste ulykken siden da.

Frankrikes president Emmanuel Macron har sagt at han ikke vil tillate at Den engelske kanal blir en «kirkegård», samtidig som onsdagens ulykke enn så lenge ikke ser ut til å sette en stopper for forsøkene fra migranter. Torsdag morgen ble en gruppe migranter observert på en farkost utenfor Dover, ifølge BBC.

Bare så langt i år har mer enn tre ganger så mange mennesker tatt seg til Storbritannia ved hjelp av småbåter, som i hele 2020. Hittil har over 25.000 mennesker krysset kanalen. På forhånd var det ventet at færre kom til å prøve i vinter, men i stedet har større båter blitt brukt for å ta folk over kanalen.

Krangler om ansvar

Frankrike og Storbritannia har i lengre tid vært uenige om hvordan de skal håndtere strømmen av migranter og flyktninger etter brexit. Etter onsdagens ulykke snakket Macron og Storbritannias statsminister Boris Johnson sammen på telefon, og de ble enige om å gjøre mer.

– Begge lederne var enige om at det tragiske tapet av menneskeliv i dag er en påminnelse om at det er helt nødvendig å holde alle muligheter åpne for å stanse disse livsfarlige overfartene og bryte opp forretningsmodellen til de kriminelle gjengene som står bak dem, sa en talsmann for den britiske regjeringen, ifølge NTB.

Men Macron har også oppfordret Johnson til å «handle med verdighet», ifølge franske BFMTV. Han ba samtidig sin britiske kollega om å ikke slå politisk mynt på en dramatisk situasjon.

Johnson sa på sin side til britiske SkyNews at innsatsen i møte med krisa ikke har vært tilstrekkelig. Han oppfordret også Frankrike til å få på plass en felles løsning for politipatruljer langs kysten av Den engelske kanal. Frankrikes innsats for å overvåke egne strender har heller ikke vært god nok, ifølge Johnson.

– Vi har hatt noen utfordringer med å overtale noen av partnere våre, særlig franskmennene, til å gjøre ting på den måten vi mener situasjonen fortjener. Jeg forstår utfordringene alle land står overfor, men det vi ønsker nå er at vi må gjøre mer sammen – og det er tilbudet vi kommer med, sa Johnson onsdag, ifølge The Guardian.

Frankrike har tidligere ikke ønsket å sende politi og grensepoliti for å delta på felles patruljering, blant annet fordi de er usikre på hva det vil ha å si for nasjonal suverenitet.

Populisme og politisk strid

Ordvekslingen onsdag er ikke første gang politikere fra de to landene har kommet med stikk til hverandre. Forrige uke anklaget Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin Storbritannia for å bruke Frankrike som en skyteskive for intern politisk strid om innvandring. Den franske utenriksministeren har på sin side sagt at Johnsons regjering ser ut til å gå i mer populistisk retning.

For bare noen uker siden sa Storbritannias innenriksminister Priti Patel at 70 prosent av dem som krysser i småbåtene er økonomiske migranter, skriver The Guardian. Men det er mennesker som har flyktet fra krigssoner, ifølge en nylig rapport fra Refugee Council, som har analysert asylsaker mellom januar 2020 og juni 2021.

Patel foreslo i september at småbåter med migranter kunne bli stanset og sendt tilbake til Frankrike. Franske myndigheter avviste dette, som de mener bryter sjøretten, i tillegg til at det vil være farlig.

Folkevalgte Natalie Elphicke fra Dover, som representerer det konservative partiet, har omtalt onsdagens ulykke som en ventet tragedie, og anklaget Frankrike for å ikke gjøre nok for å stanse migrantene.

– Folk er trygge i Frankrike, og den beste måten å sørge for at de er trygge, er å holde dem på land, ikke i hendene på menneskesmuglere i midten av kanalen, sier hun til CNN.

Stanset menneskesmuglere

Over 1.500 menneskesmuglere har så langt i år blitt pågrepet nord i Frankrike, men likevel har det så langt i år blitt gjort 47.000 forsøk på å krysse kanalen. 7.800 migranter har blitt reddet, ifølge Macron. Hjelpeorganisasjoner har bedt myndighetene om å få på plass trygge ruter slik at asylsøkere kan ta seg til Storbritannia uten å måtte krysse kanalen.

Strekket mellom Frankrike og England, som på det smaleste er 33 kilometer, er blant verdens mest trafikkerte. Både tankskip og konteinerskip er en av flere farer migrantene står overfor når de forsøker å krysse til Storbritannia.

Blant de døde i onsdagens ulykke var 17 menn, 7 kvinner og 3 barn. 34 mennesker skal ha vært om bord før båten sank. Flere antatte menneskesmuglere er pågrepet.

Ikke en eneste natt uten oppdrag

Den franske frivillige organisasjonen Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) jobber med å redde mennesker på sjøen. SNSM har den siste tida måttet håndtere stadig flere tilfeller der migranter prøver å krysse kanalen. Nesten daglig ser de menn, kvinner og barn som prøver å ta seg til England ved hjelp av overfylte båter i bitende kulde, skriver franske BFMTV.

Lederen for SNSM i Calais, Bernard Baron, beskriver hvordan de må rykke ut for å søke etter barn på to-tre år, som skjelver og er nedkjølte. Hvordan de setter barna av på kaia, og hvordan det påvirker de frivillige.

Til FranceInfo sa Baron søndag at det de siste månedene knapt har gått en eneste natt uten at de får varsler om mennesker som må reddes. SNSMs jobb er først og fremst å redde menneskeliv, og også franske myndigheter er på plass i kanalen.

– Kanalen er en motorvei med båter som passerer i ulike retninger. Det er 300 skip på vei i hver retning, og alle disse ulovlige båtene må krysse veier der både konteinerskip og tankskip også passerer. Faren er risiko for kollisjon, vanskelige forhold på sjøen og vanntemperaturen, sier Baron.

Siden slutten av sommeren har også båtene migrantene bruker endret seg, ifølge ham. Nå brukes det i større grad det de kaller båter som kan holde 50–60 mennesker. De er oppblåsbare og ikke laget for å krysse kanalen. Vann samler seg i farkostene, og de blir som store svømmebasseng, sier Baron.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin sammenlignet båten som sank onsdag, med et «basseng som du blåser opp i hagen».

Forrige uke sluttet den franske sportskjeden Decathlon å selge kanoer i butikkene sine langs kysten nord i Frankrike, fordi de ble brukt for å krysse kanalen.

