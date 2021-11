Frykter at 1 million barn kan dø i vinter

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, står Afghanistan overfor en potensiell kollaps og alvorlig matkrise etter at NATO besluttet å trekke tilbake alle allierte styrker fra landet i april i år. Fra tilbaketrekkingen ble gjennomført i august har det blitt født 333 200 barn, samtidig er kun 17,5 prosent av landets helsetjenester operative etter 100 dager med Taliban-styre.

For Afghanistans gravide, fødende og nyfødte er situasjonen prekær. Den desperate mangelen på helsehjelp har resultert i at majoriteten av Afghanske fødende enten føder hjemme eller på helseinstitusjoner uten tilstrekkelig utstyr, mangel på ansatte og der de ofte mangler strøm, oppvarming og tilgang på sanitære forhold.

– Landet har en av verdens høyeste dødsrater for fødende og nyfødte, med flere tusen dødsfall hvert år, sier Redd Barnas landssjef, Thomas Howells, til Dagsavisen.

Han omtaler dagens situasjon som «ufattelig».

– Det er vanskelig å tallfeste hvor mange som potensielt kan dø. Men et estimat er at så mange som én million barn kan dø som følge av feilernæring denne vinteren.

Afghanistan Hunger Mohammed, 4 måneder gammel, er underernært og mottar behandling på Indira Gandhi-sykehuset i Kabul, Afghanistan. I følge World Food Program, kan 8.7 millioner Afghanere rammes av hungersnød denne vinteren. (Bram Janssen/AP)

Barna blir født svake

Farene forbundet med hjemmefødsel er omfattende. Mangel på sanitære forhold kan føre til infeksjoner, nyfødte og spesielt barn som fødes for tidlig trenger i tillegg varme og ekstra oppfølging av medisinsk personell – begge deler er mangelvare i landet per i dag.

Redd Barna og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner ber nå innstendig om hjelp, på vegne av gravide, fødende og nyfødte før vinteren for alvor gjør seg gjeldende i regionen.

– Nå som landets helsetjeneste står overfor en total kollaps, og tilgangen på livsviktige medisiner drastisk minker, frykter vi at situasjonen vil bli katastrofalt verre for nyfødte og vordende mødre, sier Howells.

For selv om tilgangen til livsviktige medisiner og tjenester er i nedgang i hele landet, synker ikke fødselstallene. Og Redd Barnas mobile helseteam forteller at babyene som har blitt født de siste 100 dagene, er veldig svake.

Howells mener at disse barna har oddsene mot seg før de i det hele tatt er født. Han frykter at landet står overfor en massedød blant nyfødte, som konsekvens av matkrisen og mangel på andre kritiske tjenester.

– Vi kan ikke la dette skje.

Thomas Howells i Redd Barna frykter at så mange som 1 million Afghanske barn kan dø denne vinteren. (Redd Barna)

Uten livstegn i 15 minutter

«Samira» (25) er en av kvinnene som har måttet føde hjemme som følge av krisen. Ifølge Redd Barna måtte hun og familien flykte på grunn av økende turbulens på hjemstedet. De bodde midlertidig hos andre familiemedlemmer i et øde område, da fødselen startet. Den nærmeste klinikken lå mer enn fem timer unna, og alle andre sykehus var stengt.

– Jeg endte opp med å føde hjemme. Det var en vanskelig fødsel, og jeg hadde ingen jordmor fordi alle sykehusene er stengt. Etter fødselen, verken gråt eller pustet barnet i over femten minutter. Vi masserte ryggen hans, og etter et kvarter begynte han å gråte, forteller «Samira». Hennes egentlige navn er beskyttet av personvernhensyn.

Landssjef Howell er fortvilet over situasjonen.

– Ingen barn eller mødre skal dø av årsaker som kan forhindres. Det er avgjørende at alle barn og mødre får tilgang til gode helsetjenester på lokale og regionale sykehus, sier han.

Afghanistan Hospital Taliban Takeover Ett år gamle Mohebullah ble reddet fra å dø av feilernæring i oktober etter å ha fått hjelp på sykehuset i Mirbacha Kot i Afghanistan, til tross for at ansatte i helsetjenesten må jobbe uten lønn og under dårlige forhold. (Bram Janssen/AP)

[ Se de sterke bildene av Norges evakuering fra Afghanistan ]

Tiden renner ut

Afghanske barna står overfor en periode med vinterkulde, og Howells mener at de risikerer å bli syke eller dø, om de ikke får ordentlige vinterklær og muligheter for oppvarming.

– Og dersom det blir ekstremkulde, har småbarn en høyere risiko for nedkjøling, ettersom de ikke kan regulere kroppstemperaturen like godt som voksne. Per i dag har Afghanistan verdens nest høyeste risiko for hungersnød. Det betyr at tiden renner ut for underernærte nyfødte og ammende mødre, nå som nattetemperaturene synker under null.

Samtidig er regionen utsatt for sykdommer vinterstid.

– Dersom ekstremt underernærte barn i tillegg får sykdommer som meslinger eller lungebetennelse, er det dødsdom.

Se vår samleside for saker om Afghanistan.

[ Nød og sult får desperate Afghanere til å selge døtrene sine ]

Halvparten av barna trenger nødhjelp

Redd Barnas mobile helseteam jobber nå på spreng for å forsøke å nå fram med nødhjelp til de svakeste gruppene i landet, og har blant annet med seg mat og pledd. I tillegg tilbyr de rådgivning til nybakte foreldre om blant annet ernæringsbehovene til spedbarn og små barn.

– Vi prioriterer de menneskene som drevet på flukt på grunn av kampene, og forsøker å nå dem med basishjelp som mat, husly og medisiner, men situasjonen på bakken i Afghanistan endrer seg raskt. Vi gjør alt i vår makt for å nå fram til de mest sårbare barna og familiene deres, men behovet for hjelp vokser dag etter dag – og nå trenger halvparten av alle barn i Afghanistan hjelp.

Selv om situasjonen er fortvilende, gir han ikke opp håpet om å klare å redde så mange som mulig.

– Vi har hjulpet barna i Afghanistan i mer enn 40 år og kommer ikke til å stoppe nå. Vi vil ikke forlate barn i nød. Vi skaffer barna nødhjelp akkurat nå, og ber verdens ledere om å bli med og sikre at disse barna får den hjelpen de trenger for å overleve.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen