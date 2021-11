I 2011 forsvant katten til Colin og Eva på ferietur. 10 år seinere fikk de en telefon

I 2011 var ekteparet Colin Clayton og Eva Bellamy fra Birmingham i England på bryllupsreise med en engelsk kanalbåt. Med seg hadde de sine tre katter Weasel, Diesel og Big Ginge.

Alle tre kattene var, ifølge BBC, båtvante og fikk gå fritt av og på båten som det passet dem. Men en dag kom kun Weasel og Diesel tilbake fra tur under et stopp på Fradley Junction nord for Birmingham, mer enn 40 kilometer unna familiens hjem.

Den siste katten, Big Ginge var borte. Etter å ha lett etter katten i fem dager ga ekteparet opp, og meldte katten savnet.

Dette er altså 10 år siden. Men så, nå i 2021 fikk paret en telefon fra en organisasjon som tilsvarer den norske dyrebeskyttelsen. En mann i byen Lichfield like i nærheten hadde blitt venn med en løskatt, og tatt den med dit etter å ha oppdaget en utvekst på katten.

Blir innekatt

Katten fikk kallenavnet Marmlade, og etter en undersøkelse av en veterinær kunne de gjennom chipen i katten identifisere den.

Det var den bortkomne Big Ginge. Dyrebeskyttelsen ringte med en gang til kattens egentlig eiere, som ble helt fra seg av lykke.

– Fra nå av kommer vi til å holde han innendørs. Big Ginge har opplevd nok stress i livet sitt nå, sier kattens «far» Colin Clayton til BBC.

Narrow Boat on Avon Canal Det var fra en slik klassisk engelsk kanalbåt at Big Ginge ble borte en dag i 2011. (jax10289/Getty Images/iStockphoto)

At katter og andre dyr forsvinner fra eierne sine er slettes ikke uvanlig. Hos den norske nettsiden dyrebar.no, som har som mål å gjenforene bortkomne dyr med eierne sine, er det i skrivende stund over 5300 savnede dyr i Norge. Men at katter kommer til rette igjen 10 år etter at de forsvant er nok heller uvanlig.

Til TV 2 i 2020 sa Anders Brochmann i Dyrebar.no at de fleste kjæledyr vil streve med å klare seg selv utendørs.

– De fleste kjæledyr er vant til å ha et varmt hus å komme hjem til. Det kan bli vanskelig for mange dyr å klare seg ute når det blir kaldt, sa Brochmann.

Savnet i 13 år

Men helt umulig er det altså ikke. I april skrev BBC om den 14 år gamle katten Rose som kom til rette etter å ha vært savnet i 13 (!) år. Også Rose ble tatt hånd om av en organisasjon som jobber med å ta vare på bortkomne dyr.

Også i dette tilfellet ble katten identifisert av veterinær etter at chipen i katten ble undersøkt.

Til BBC sier kattens eier Gemma Barbieri fra Norfolk helt øst i England at Rose var sunn og frisk etter de 13 årene på rømmen, og følte seg som hjemme med en gang hun kom tilbake til huset hun en gang hadde bodd i.

