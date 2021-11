Tysk tilsyn stanser godkjenningsprosess for Nord Stream 2

Den omstridte rørledningen skal frakte gass direkte fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Den er ferdigbygd og fylt med gass, men gassen kommer ikke i land uten godkjenning fra tyske myndigheter.

Tirsdag kom meldingen om at tilsynsmyndigheten Bundesnetzagentur har kommet fram til at det kun er mulig å godkjenne en operatør som har en selskapskonstruksjon i tråd til tysk lov. Forklaringen er at den foreslåtte modellen, med et datterselskap som styrer den tyske siden av rørledningen, foreløpig ikke oppfyller forbeholdet om at selskapet må være en selvstendig operatør.

Før selskapsmodellen blir godkjent må de viktigste aktiva og menneskelige ressurser overføres til datterselskapet. Først når dette har skjedd og blitt verifisert kan godkjenningsprosessen tas opp igjen.

Konsortiet som står bak rørledningen, med det statseide russiske selskapet Gazprom i spissen, sier tirsdag at de jobber for å oppfylle de tyske kravene. Også EU-kommisjonen må få anledning til å spille inn sin mening før rørledningen blir endelig godkjent.

Med vinteren i anmarsj og den ventede økningen i gassetterspørsel er tyske myndigheters manglende godkjenning blitt en kilde til stadig mer uro mellom Moskva og Berlin.

Både USA og flere land i Øst-Europa har vært misfornøyd med byggingen av rørledningen. De mener den gir Russland for mye makt i det europeiske gassmarkedet.

