God tone mellom Xi og Biden på toppmøtet

Samtalen skjedde få dager etter at USA og Kina la fram en ny og overraskende klimaerklæring, der begge landene er enige om å samarbeide mer om klimapolitikk og øke ambisjonene.

– Vårt ansvar som ledere for Kina og USA er å sikre at konkurransen mellom våre land ikke dreier over i konflikt, verken med eller uten hensikt, i stedet for ukomplisert og ærlig konkurranse, sa Biden da møtet startet.

Biden sa til Xi at håpet er å få etablert felles retningslinjer for å unngå misforståelser og feilberegninger.

– Kina og USA må øke kommunikasjonen og samarbeidet, sa Xi på starten av møtet.

Gamle venner

Selv om begge parter ville foretrukket å møtes fysisk, har ikke Xi forlatt Kina siden koronapandemien begynte. Den kinesiske presidenten la til at han var glad for å se sin «gamle venn» Biden, og at han er klar til å samarbeide med USAs president.

– Menneskeheten bor i en global landsby, og landene må møte utfordringer sammen, sa Xi.

Videosamtalen startet klokka 1.45 natt til tirsdag norsk tid og varte i mer enn tre timer. Biden gikk særlig på offensiven i menneskerettighetsspørsmål, og uttrykte bekymring for situasjonen i Xinjiang, Tibet og Hongkong.

Taiwan et stridsspørsmål

Xi advarte på sin side USA mot å blande seg for mye i Taiwan-spørsmålet, og det skal ha vært lange diskusjoner om temaet.

Kina og Taiwan mener per i dag begge at de representerer Kinas legitime regjering og dermed har krav på hverandres territorium, men Taiwans nåværende regjering er ikke fremmed for tanken på å erklære selvstendighet som en egen, taiwansk stat.

Bidens svar på dette var at USA forholder seg til Ett Kina-politikken landet har fulgt siden 1970-tallet. Denne anerkjenner at det er regjeringen i Beijing som er Kinas legitime regjering, men åpner også for uformelle forbindelser med regjeringen i Taipei.

Lave forventninger

Samtidig gjorde USAs president det klart at han også på det sterkeste er motstander av kinesiske forsøk på å forandre situasjonen eller skape uro i Taiwanstredet.

Begge partene senket i forkant forventningene ved å si at ingen store kunngjøringer var ventet å komme ut av toppmøtet, men det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian sa i forkant av møtet at Kina hadde håp om at samtalen kunne bidra til et bedre forhold mellom de to landene.

Biden møtte daværende visepresident Xi fysisk da Biden var visepresident i 2013. Men som president har ikke de to møttes ansikt til ansikt. Derimot har de to hatt to telefonsamtaler siden Biden ble president. Xi har ikke vært utenfor Kina siden starten på koronapandemien.

