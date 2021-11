Flere setter hardt mot hardt: Disse grepene tas mot korona i Europa nå

I Norge forberedes nå bruken av koronasertifikat innenlands, og det praktiske og juridiske vil trolig være på plass i løpet av uka, slik at kommuner som ønsker det kan ta dette virkemiddelet i bruk. Samtidig innfører stadig flere land i Europa innstramminger eller regelendringer i takt med økt koronasmitte – ikke minst blir nettopp bruken av koronapass et stadig viktigere redskap for å få kontroll.

Her er noen av reglene som praktiseres i en rekke europeiske land nå:

Østerrike

Østerrike har innført det kanskje så langt mest kontroversielle tiltaket i Europa: Å «stenge ned» kun for uvaksinerte. Fra og med mandag denne uka må uvaksinerte østerrikere holde seg hjemme med mindre de skal på jobb, til legen eller på butikken, bestemte landets regjering søndag.

Det er også tillatt å gå ut for å trekke frisk luft. Barn under 12 år er unntatt fra reglene. Foreløpig gjelder det kun i ti dager. Fra før av hadde ikke uvaksinerte lov til å besøke restauranter, frisører og kinoer og lignende.

Folk sto i kø for vaksine i Wien mandag. Etter at det er innført nedstengning for uvaksinerte har pågangen for vaksiner økt i Østerrike. (JOE KLAMAR/AFP)

Tiltaket vil berøre rundt to av ni millioner innbyggere, skriver Politico.

Intensivplassene på sykehus begynner å fylles opp i Østerrike. Statsminister Alexander Schallenberg legger ikke skjul på at et viktig mål er at flere skal vaksinere seg. Østerrike har en lavere vaksineringsgrad enn mange andre vesteuropeiske land. Blant personer over 18 er 74 prosent fullvaksinert i Østerrike. Det samme tallet i Norge er over 87 prosent.

– Vi er nødt til å øke vaksineringsgraden, sier statsminister Schallenberg.

Det ble meldt om økt pågang i vaksinesentre like før de nye restriksjonene skulle innføres, melder BBC.

Frankrike

I Frankrike har president Emmanuel Macron nylig kunngjort nye regler for å håndtere at smitten igjen har steget, og nå knyttes koronapasset til oppfriskningsdoser: Fra 15. desember vil ikke koronasertifikatet lenger være gyldig for personer over 65 år dersom de ikke har tatt tredje dose. Det vil foreløpig bare gjelde de eldste fordi denne gruppen er den eneste som kan få tredje dose enn så lenge.

Personer mellom 50 og 64 år vil også få tilbud om tredje dose i Frankrike fra begynnelsen av desember om det har gått seks måneder siden siste dose.

Frankrike er et av landene som har tatt koronasertifikat mest aktivt i bruk, og har fortsatt med det også de siste månedene – det kreves for å komme inn på steder som restauranter, treningssentre, kinoer, teatre og sportsarrangementer. At dette ble introdusert var med på å få opp vaksineringsgraden i Frankrike betraktelig.

Nederland

Nederland innførte nylig en delvis nedstenging i tre uker. Det er innført stengetider klokka 20 på serveringssteder, barer og restauranter, mens butikker som selger ikke-nødvendige varer, må stenge klokken 18. Befolkningen rådes til ikke å ha flere enn fire gjester på besøk og jobbe hjemmefra så mye som mulig.

Dette kommer på toppen av tiltak som eksisterte fra før, som obligatorisk bruk av munnbind og koronapass for alle over 13 år som skal inn på steder som restauranter, kino, teater, sportsarrangementer og lignende. Også i Nederland kan bruken av koronapass bli utvidet, og det skal vurderes 3. desember. Blant annet skal man vurdere om man da skal kreve at folk må ha koronasertifikat for å gå på jobb.

Det er for det meste uvaksinerte som tar opp sengeplassene på intensivavdelingene i Nederland – 69 prosent. Men det begynner også å bli flere eldre pasienter fordi vaksineeffekten begynner å dabbe av. Sykehusene har advart om at de ikke vil klare å fortsette slik utover vinteren. Foreløpig er det personer over 60 år og spesielle grupper som vil få tilbud.

Danmark

Danmark gjeninnførte tidligere i november bruken av koronapass igjen på steder som utesteder, restauranter, kafeer, sykehus/sykehjem og blant annet lokaler med flere enn 200 mennesker innendørs. Danmark brukte også koronapass i vår og sommer, men opphevet det i september i forbindelse med at restriksjonene ble opphevet. Nå har situasjonen gjort at regjeringen igjen har tatt dette i bruk.

Tyskland

I Tyskland skal regjeringen og delstatsledere møtes senere i uka for å diskutere mulige tiltak, idet antall smittede og syke også i stiger i Tyskland.

Det er imidlertid innført egne regler lokalt enkelte steder. Brandenburg, som omfatter Berlin, er blant regionene der uvaksinerte ikke slipper inn blant annet på restauranter, kino, frisør og sportsarrangementer, selv med en negativ test.

Tyskland har et system der det er ulike krav som stilles ulike steder. Noen steder gjelder «2G», som betyr at kun folk som er vaksinert eller har hatt korona kan komme inn, mens «3G» betyr at man kan komme inn også med en negativ test.

Storbritannia

Storbritannia setter nå tredje dose på alle over 50 i tillegg til helsepersonell og enkelte risikogrupper, men fra 22. november vil også alle personer over 40 år få mulighet til å ta en tredje dose.

Regjeringen vil etter hvert kreve at de som kvalifiserer for å få en oppfriskningsdose har tatt tre doser for at koronasertifikatet skal være gyldig og man skal kunne kvalifisere som fullvaksinert. I Storbritannia bruker man ikke koronasertifikat for å komme inn på steder, slik man gjør i mange andre europeiske land, men det er påkrevet blant annet i forbindelse med å komme inn i landet.

Det har vært en debatt lenge om hvorvidt landet bør innføre koronapass innenlands og andre restriksjoner, men så langt har regjeringen holdt igjen.

Latvia

Latvia innførte en ny nedstengning forrige måned, med portforbud om kvelden, stengte butikker og kansellering av kultur- og sportsarrangementer. Nasjonalforsamlingen har også innført en lov om krav om at folkevalgte, nasjonalt og lokalt, må være vaksinert mot korona. De vil bare kunne delta i møter etter å ha lagt fram vaksinepass, eller en legeerklæring som anbefaler utsettelse av vaksinering, sammen med en negativ test. I Latvia er 63 prosent av personer over 18 år fullvaksinert, ifølge tall fra EU. Bare fem andre land i EU har lavere tall, og alle er østeuropeiske.

Italia

Italia har praktisert koronasertifikat lenge for å komme inn på alt fra restauranter, kinoer, treningssentre og intercitytog. Det er også påkrevet av alle ansatte i offentlig og privat sektor som er på arbeidsplassen. Sertifikatet er grønt når man har en vaksinedose, en negativ test eller har hatt covid-19. Italia er det landet som bruker koronasertifikat mest omfattende i Europa, skriver BBC.

Nå er det likevel strammet ytterligere inn: Nå kan blant annet tog bli stanset dersom det er tegn på at en passasjer har tegn til covid-symptomer, skriver Euronews.

Belgia

Regjeringen skal denne uka ha et møte om innstramming av tiltak, og møtet er framskyndet fra fredag til onsdag på grunn av smittesituasjonen.

Spania

Spania har en svært høy vaksineringsgrad, men opplever også økning i smitte. Det vurderes nå innstramminger. I Spania har enkelte regioner ønsket å innføre koronasertifikat, men ble stoppet av domstolene. Dette diskuteres likevel nå i flere regioner, ifølge El Pais.

