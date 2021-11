Trumps eks-rådgiver Steve Bannon pågrepet

Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen etter å gjentatte ganger ha nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar. Han er også tiltalt for å nekte å levere dokumenter som svar på komiteens stevning.

67-åringen overga seg mandag til føderale myndigheter. Han ble varetektsfengslet på morgenen lokal tid og ventes å møte i retten senere på ettermiddagen. Ifølge amerikanske medier vil han sannsynligvis bli løslatt mot kausjon.

Da han ankom FBIs kontorer i Washington mandag snakket han med pressen utenfor.

– Jeg vil at dere skal holde fokuset på budskapet her, sa han og promoterte nettstedet sitt «War Room».

– Vi tar ned Biden-regimet, sa han videre.

Representantenes hus stemte i oktober for å be påtalemyndigheten om at Bannon måtte straffeforfølges.

I senere tid har Trump har trappet opp sin juridiske kamp for å holde tilbake dokumenter og vitnesbyrd om stormingen 6. januar.

– Steve Bannons tiltale bør sende en klar melding til alle som tror de kan ignorere den utvalgte komiteen eller prøve å legge ned etterforskningen vår: ingen er hevet over loven, sa komitéleder Bennie Thompson og nestleder Liz Cheney i en felles uttalelse.

