To barn alvorlig skadd etter fall fra bolig i Stockholm – to pågrepet

To barn ble sendt til sykehus søndag kveld etter å ha falt fra stor høyde i Hässelby i Stockholm. Politiet mistenker at barna, som fikk alvorlige skader, ble kastet utfor en balkong. To personer, som begge har en relasjon til barna, er pågrepet og mistenkt for drapsforsøk. (Jonas Ekströmer/TT/NTB)