Polen hevder Hviterussland forbereder migranter på å storme grensa

Mange telt hevdes å ha blitt ryddet bort like overfor den polske grenseovergangen Kuznica.

– Utlendinger får instrukser, utstyr og tåregass fra hviterussiske myndigheter, hevder grensevakten på Twitter søndag kveld.

Polsk politi brukte høyttalere for å advare folkemengden på engelsk om at de vil bli møtt med vold dersom de ikke følger deres instrukser.

Rapportene lar seg ikke verifisere fra uavhengig hold, ettersom Polen nekter journalister og hjelpearbeidere adgang til området på grunn av en unntakstilstand. På hviterussisk side er uavhengige journalister gjenstand for restriksjoner. (NTB)

Fakta om konflikten mellom Hviterussland og EU

* Hviterussland er siden 1994 ledet av Aleksandr Lukasjenko, som ble gjenvalgt i fjor i et valg preget av massive beskyldninger om valgfusk.

* EU innførte nye sanksjoner som svar på det de mener er alvorlige menneskerettighetsbrudd og angrep på sivilsamfunnet, opposisjonen og pressen.

* Nye sanksjoner ble innført i mai da Hviterussland tvang ned et Ryanair-fly og pågrep en regimekritiker på vei til Litauen.

* Sanksjonene rammer viktige eksportvarer og rettes også mot bestemte personer og bedrifter.

* I vår åpnet Hviterussland for at folk fra Midtøsten og Afrika kan fly til Minsk på turistvisum – mot store pengebeløp.

* Tusenvis av migranter og flyktninger har siden kommet fra Hviterussland til EU, hvorav over 5.000 til Tyskland i oktober.

* Mange er fra krigsherjede land som Irak, Syria, Jemen og Afghanistan.

* EU mener Hviterussland ledsager dem til grensen mot Polen og Litauen, og i noe grad Latvia, som hevn for sanksjonene.

* Hviterussland kaller anklagene ubegrunnede og anklager Polen for opptrapping.

* Polen vil bygge en 100 kilometer lang mur langs grensa, som nå voktes av 15.000 polske soldater.

* Migranter har fortalt at de er tvunget tilbake av polske grensevakter etter å ha krysset grensen. Mange bor i provisoriske teltleirer i ingenmannsland langs grensa, blant dem barnefamilier.

* FN har bedt om umiddelbar og uhindret tilgang for å sikre at humanitær bistand gis, at de som trenger internasjonal eller andre former for beskyttelse, identifiseres, og at de som ønsker å søke asyl, kan gjøre det der de er.

* Menneskerettsgrupper anklager Polen for å bryte sine forpliktelser om å la folk søke asyl.

* Polen har innført unntakstilstand som innebærer at journalister og hjelpearbeidere har forbud mot å oppholde seg i det aktuelle grenseområdet.