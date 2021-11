Boris Johnson: Historisk Glasgow-avtale med bismak

Johnson kaller avtalen historisk, men sier samtidig at hans fryd over framgangen har en «bismak av skuffelse».

Årsaken er at COP26 ikke klarte å sikre en avtale om at alle land faser ut fossilt brensel.

Avtalen i Glasgow ble vedtatt etter intens tautrekking der India helt på tampen fikk gjennomslag for kravet om å få endre et avsnitt om kullkraft – fra «fase ut» til «fase ned».

Johnson sier ifølge BBC at det like fullt er en «fantastisk prestasjon» – og at klimakonferansen er en dødsdom for kullkraften.

COP26-president Alok Sharma sier at ingen hadde trodd for noen uker siden at klimatoppmøtet ville bli enige om en avtale der kull ble nevnt. Han påpeker dessuten at en sentral del av Glasgow-avtalen, om finansiering av klimatilpasning, er kritisk for land som allerede lider som følge av klimaendringene.

Johnson understreker at utfallet av klimaforhandlinger aldri vil kunne stanse klimaendringene alene, men at de gir oss verktøyene til å gjøre det.

For å lykkes, må regjeringer verden over overholde sine forpliktelser om å kutte utslipp, påpeker han.

Fakta om FNs klimatoppmøte i Glasgow

* Klimaforhandlingsmøtet i Glasgow varte fra 31. oktober til 13. november. Storbritannia og Italia var vertskap.

* Møtet skulle egentlig blitt holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien.

* Om lag 130 stats- og regjeringssjefer var til stede på toppmøtet 1. og 2. november.

* Nesten alle verdens land deltok i forhandlingene. I tillegg var organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede.

* Til sammen var nesten 40.000 mennesker registrert som deltakere. Antall deltakere kan dermed ha vært det høyeste noensinne på et klimamøte arrangert av FN.

* Glasgow-møtet var formelt sett det 26. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon.

* Omtales som COP26. Forkortelsen står for Conference of the Parties. Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995.

* I den første fasen av møtet ble det lansert en rekke nye mål og ambisjoner om utslippskutt og andre typer klimatiltak. Parallelt med dette forhandlet landene om regler for gjennomføringen av Parisavtalen fra 2015.

* Slutterklæringen på møtet ble vedtatt på kvelden 13. november, én dag etter at forhandlingene egentlig skulle vært avsluttet. Erklæringen fikk navnet Glasgow Climate Pact.

(Kilder: COP26, AP, BBC, The Guardian, The Washington Post, NTB)