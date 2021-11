Myanmar straffer amerikansk journalist med 11 års fengsel

Fenster (37) er redaktør for nettavisen Frontier Myanmar, som blant annet har dekket militærjuntaens framferd etter kuppet i februar.

Siden han ble pågrepet på flyplassen i Yangon i mai, har han sittet i det beryktede Insein-fengselet i Yangon.

Han var da på vei til USA for å besøke familien sin.

Fredag ble han funnet skyldig i en rekke lovbrudd, deriblant brudd på innvandringslovene og oppmuntring til opprør gjennom spredning av falsk informasjon, opplyser arbeidsgiveren hans.

Han ble dømt til maksimumsstraffen på hvert av tiltalepunktene, opplyser hans advokat Than Zaw Aung til nyhetsbyrået AP.

Til tross for at aktoratet har ført en rekke vitner, er det uklart nøyaktig hva Fenster skal ha gjort.

Tiltalt for terror

Fenster er den eneste utenlandske journalisten som så langt er dømt for et alvorlig lovbrudd siden kuppet.

Tidligere denne uken ble han tiltalt for brudd på terrorloven og oppvigleri, tiltalepunkter som hver kan gi opptil 20 års fengsel.

– Det er absolutt intet grunnlag for å dømme Danny for disse lovbruddene, sier Thomas Kean, ansvarlig redaktør i Frontier Myanmar, i en uttalelse etter at dommen falt fredag.

– Alle i Frontier er skuffet og frustrert over denne avgjørelsen. Vi ønsker bare at Danny blir løslatt så fort som mulig slik at han kan reise hjem til familien sin, føyer han til.

USA-press

Militærjuntaen har foreløpig ikke kommentert dommen.

USA har forsøkt å få Fenster løslatt. USAs ambassade i Myanmar hadde heller ikke kommentert dommen fredag morgen.

Militærjuntaen overtok makten i Myanmar 1. februar og avsatte samtidig landets sivile leder Aung San Suu Kyi.

Landet har vært preget av kaos siden kuppet, med brutal voldsbruk mot demonstrasjoner i landet og flere kamphandlinger i grenseområdene, der væpnede etniske grupper er involvert.

Over 1.200 sivile er drept, mange av dem unge demonstranter, og rundt 10.000 er pågrepet og fengslet.

