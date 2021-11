I disse EU-landene er koronasituasjonen «svært bekymringsfull»

Av de 27 medlemslandene i EU, faller 10 av dem inn i den øverste bekymrings-kategorien, ifølge smittevernbyrået ECDCs seineste rapport. Rapporten gjelder for uke 44, altså til og med søndag 7. november.

Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Nederland, Polen og Slovenia er på lista over EU-land med den høyeste graden av bekymring med tanke på smitteutvikling.

Den epidemiologiske situasjonen i EU er for tida preget av en rask og betydelig økning i antall tilfeller, skriver ECDC oppdateringen.

– Dødeligheten er fortsatt lav, men stiger sakte, skriver de videre.

ECDC venter at antallet smittetilfeller og koronarelaterte dødsfall kommer til å øke med rundt 50 prosent i løpet av de neste to ukene.

Det er flest nye bekreftede smittetilfeller blant dem under 50, men også blant eldre stiger smittetallene. Situasjonen varierer veldig fra land til land, og det er særlig land med lav andel vaksinerte som er hardest rammet.

Europa i sentrum av pandemien

ECDC-rapporten tar for seg EU-landene, men også EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. I den seineste rapporten plasseres Norge på nivået under de ti der situasjonen bekymrer mest. Der finner man også tre andre nordiske land; Finland, Danmark og Island.

Minst bekymring er det knyttet til situasjonen i Sverige, Malta, Spania og Italia.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa tidligere i november at Europa nok en gang er «i sentrum av pandemien», med flere smitterekorder den siste tida. Skjev vaksinedekninger og oppmykning av restriksjoner har ført Europa til et kritisk punkt i pandemien, ifølge WHO.

Fortsetter smitten som nå, kan EU ende med ytterligere en halv million koronadødsfall innen februar, ifølge WHOs anslag.

– Ikke en politistat

Flere land har innført eller lagt planer for nye regler og restriksjoner i møte med de stigende smittetallene. I Norge varslet regjeringen fredag en rekke tiltak for å håndtere pandemien, blant annet kan koronapass tas i bruk lokalt.

Østerrike er ikke på lista over de ti landene der koronasituasjonen er «svært bekymringsfull», men på nivået under (sammen med blant andre Norge). Fredag innførte landet nye koronaregler for uvaksinerte. En ny nedstenging innebærer at uvaksinerte kun får gå ut for å jobbe, trene eller handle, sa statsminister Alexander Schallenberg på et pressemøte. Det er ventet at planene får grønt lys søndag.

Tiltakene baserer seg også på sunn fornuft, siden det ikke er mulig å kontrollere alle sa Schallenberg, ifølge The Guardian.

– Vi lever ikke i en politistat, og kan ikke – og ønsker ikke – å kontrollere på hvert eneste gatehjørne, fortsatte han.

Smitteøkningen i landet drives fram av den mer smittsomme delta-varianten, i kombinasjon med lav vaksineringsgrad. Rundt 65 prosent av innbyggerne er fullvaksinert. Ifølge eksperter må man opp til minst 75 prosent for å få kontroll på pandemien.

Helseminister Wolfgang Mückstein sa fredag at han vil be om obligatorisk vaksinering for helsearbeidere, men sa ikke noe om når det vil trå i kraft. De siste dagene har flere latt seg vaksinere etter at det ble innført strengere smittevernregler.

Gjeninnfører koronapass

I Tyskland har helsemyndighetene bedt folk unngå store forsamlinger, og torsdag satte de ny smitterekord med 50.000 nye tilfeller. De høye smittetallene tilskrives den beskjedne vaksineringen i landet, ifølge NTB. Bare 67 prosent av befolkningen på 83 millioner mennesker er fullvaksinert. I EU som helhet er 76 prosent av innbyggerne over 18 år fullvaksinert, viser ECDCs tall.

Nederland er blant de ti landene der situasjonen er mest bekymringsfull, og torsdag registrerte landet 16.364 nye koronatilfeller. Det er langt over den forrige smitterekorden på 12.997 tilfeller, som ble registrert i desember 2020. Nederland planlegger en delvis nedstenging og i butikker i Amsterdam ble det denne uka igjen innført munnbindpåbud, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Smittesituasjonen kan også få konsekvenser for Norges herrelandslag i fotball, som neste uke skal spille VM-kvalifiseringskamp mot Nederland. Den kan måtte gå for tomme tribuner på grunn av det høye smittetrykket.

Barn har stått for smitteøkningen i mange europeiske land, og blant annet i Danmark er det skyhøy smitte blant skolebarn. Få barn trenger imidlertid sykehusbehandling for covid-19.

Tidligere denne uka varslet Danmarks statsminister Mette Frederiksen at regjeringen vil innføre koronapass i flere sammenhenger.

– Vi har en imponerende høy oppslutning om vaksinene i Danmark, men det er ikke nok. Det er nødvendig at de siste blir med nå. For selv om vaksinene virker, så stopper de ikke smitten, sa Frederiksen.

