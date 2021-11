Vinteren er på vei og få er vaksinerte: – Det kan bli enda verre enn nå

Nordvest-Syria har de siste månedene gått gjennom sin andre koronabølge. Det er den smittsomme deltavarianten som dominerer, og koronasituasjonen kommer på toppen for et helsesystem som allerede er overveldet, forklarer Leger Uten Grensers prosjektkoordinator i Idlib, Mohammed Elmutwakil på telefon til Dagsavisen.

– Vi kan heller ikke glemme bekymringen rundt lav vaksinerate, og andre vansker knyttet til vaksinelevering og tilgjengelighet, fortsetter han.

Nå som vinteren er på vei, frykter han at de kan stå overfor en tredje bølge. Det kan bli krevende for de rundt fire millioner innbyggerne i Nordvest-Syria. Så langt er bare 3 prosent av dem vaksinert, ifølge Leger Uten Grenser.

– Det kan bli en enda verre situasjon enn hva vi har nå, sier Elmutwakil.

En annen utfordring er å få innbyggerne til å ta vaksinen. Det samme gjelder helsepersonell, ifølge Elmutwakil.

[ FN: Krigen i Syria har kostet over 350.000 menneskeliv ]

Oksygen og krig

Millioner av mennesker i nordvest, de fleste av dem kvinner og barn, er fanget langs grensa mot Tyrkia i det som er en aktiv krigssone, skriver FNs nødhjelpskontor OCHA i en oppdatering i oktober. Mennesker bor i spinkle telt og er utsatt for både oversvømmelser og vanskelige værforhold.

OCHA frykter en nødssituasjon i vinter, og advarer at helsesystemet allerede er på randen av kollaps på grunn av covid-19. OCHA trekker også fram utfordringer rundt å få folk til å ta vaksiner, smitte blant helsepersonell, høyt smittetrykk i leirer for internt fordrevne og mangel på oksygen. På toppen legger også andre sykdommer, som influensa og tuberkulose, press på helsevesenet.

En leir for internt fordrevne i Maarrat Misrin i Idlib-provinsen nordvest i Syria. (OMAR HAJ KADOUR/AFP)

I regionen er kun 16 av 33 behandlingssentre oppe og går, ifølge Leger Uten Grenser. Infrastrukturen er dårlig, og det er stort behov ved intensivavdelinger, men tilgangen er begrenset i denne delen av landet, sier Elmutwakil.

Fra slutten av august til starten av november har tallet på bekreftede koronatilfeller steget fra rundt 27.000 totalt, til over 45.000, ifølge tall fra amerikanske Johns Hopkins University. Men Leger Uten Grenser opererer med høyere tall. Ifølge organisasjonen gikk antall koronatilfeller opp til 73.000 i løpet av september, mot 39.000 registrert i slutten av august. Nå har tallet på daglige nye tilfeller flaten litt ut igjen.

– Vi ser folk som har desperat behov for oksygen eller intensivplass som sitter fast i køer, fordi ingen senger eller respiratorer er tilgjengelige. Det fører til høyere dødsrate sammenlignet med tidligere bølger, sa Francisco Otero y Villar, Leger Uten Grensers Syria-sjef i midten av oktober.

Organisasjonen er på plass i Nordvest-Syria for å hjelpe, blant annet i partnerskap med lokale ikke-statlige organisasjoner. De jobber også med lokale myndigheter, ettersom det er en del av landet som ennå er under kontroll av opprørsgrupper.

[ Amnesty: Hjemvendte flyktninger tortureres i Syria ]

Langvarig konflikt

Koronapandemien kommer på toppen av en allerede krevende situasjon i Syria. Borgerkrigen som startet i 2011, varer ennå. Det syriske regimet har tatt tilbake kontroll over flere storbyer, men deler av landet er fortsatt under kontroll av opprørsgrupper og andre. Idlib i nordvest fungerer som landets siste opprørsbastion.

I mars i fjor ble Russland og Tyrkia enige om en våpenhvile i provinsen, og siden har krigshandlingene avtatt, ifølge NTB. Men området blir stadig utsatt for granatangrep fra syriske regjeringsstyrker og styrker som er alliert med det syriske regimet, deriblant russiske.

Et luftfoto viser en ødelagt fjørfeprodusent i byen Maaret Misrin i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen i Syria etter det som skal være et russisk luftangrep torsdag 11. november. (OMAR HAJ KADOUR/AFP)

Torsdag ble fem mennesker, blant dem tre syriske barn, drept i et russisk luftangrep i Idlib-provinsen, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Framover er det viktig å nå ut med mer informasjon om koronaviruset, spredningen og hvordan beskytte seg, sier Elmutwakil i Leger Uten Grenser. Han frykter samtidig hva som vil skje i Nordvest-Syria, der folk allerede bor tett på et lite geografiske område. Hvis frontlinja i den pågående konflikten endres, påvirker det innbyggerne. Folk kan også bli drevet fra hjemmene sine. Sist den type krise rammet området, var i januar-mars 2020, sier han.

– Det er ikke like alvorlig nå, men det betyr ikke at krigen er over. Det kan skje når som helst, fortsetter Elmutwakil.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen