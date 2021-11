Tidligere Trump-rådgiver tror ikke på nytt forsøk: – Han hater å bli kalt en taper

– Jeg tror ikke at Trump vil stille i presidentvalget i 2024, sier John Bolton i et intervju med britiske ITV.

Bolton var nasjonal sikkerhetsrådgiver i 17 måneder under Donald Trump, før han fikk sparken i september 2019.

– Jeg tror at han innerst inne vet, selv om han aldri vil innrømme det, at han tapte i 2020, og absolutt frykter å tape i 2024. Er det en ting han hater, er det å bli kalt en taper, fortsatte Bolton, ifølge Business Insider.

Trump tapte presidentvalget i november i fjor, men har hevdet at valget ble «stjålet». Påstanden har gjentatte ganger blitt tilbakevist.

[ Bolton: – Trump er ikke skikket til å være president ]

Stille, eller ikke stille

Trump har flere ganger hintet om at han kan komme til å prøve å sikre seg en ny presidentperiode i valget om tre år. Selv om han ikke har formelt bekreftet noe som helst, har han fortsatt å samle inn millioner av dollar i valgkampdonasjoner fra støttespillere, ifølge CNN.

Selv om Bolton ikke tror det vil ende med et nytt forsøk, tror han at Trump vil snakke om å stille helt til siste øyeblikk. Bare for å holde medienes søkelys på seg selv.

Den tidligere presidenten er ennå populær blant mange republikanere, og han har vært ute på det som minner om en ny valgkampturné. Blant annet holdt Trump et stort arrangement i Iowa i starten av oktober. Ifølge en meningsmåling er 75-åringen nå mer populær i delstaten enn hva han var mens han satt som president, skriver NPR.

Neste år er det såkalt mellomvalg i USA, og flere politikere som stiller til gjenvalg har nok en gang prøvd å sikre Trumps støtte.

Det gjelder imidlertid ikke alle. I guvernørvalget i Virginia tidligere i oktober gikk republikaneren Glenn Youngkin seirende ut, etter at Trump oppfordret støttespillerne sine til å stemme på ham. Youngkin selv var angivelig ikke interessert i at Trump skulle drive offentlig valgkamp for ham, ifølge The Atlantic.

Flere medier har trukket fram Younkins balansegang som avgjørende for seieren – han støtet ikke fra seg Trumps grunnfjell, men fikk lov til å være «sin egen» kandidat. Først i ettertid ble det kjent at Youngkin og Trump skal ha snakket sammen ofte i løpet av valgkampen.

[ Kommentar: De som holder illusjonen i live ]

Bombing og regimeskifte

I tida etter at Bolton fikk sparken som nasjonal sikkerhetsrådgiver har han gått hardt ut mot den avgåtte presidenten. I fjor ga han ut boka «The Room Where It Happened», som inneholder en rekke sterkt kritiske anklager mot Trump. Bolton vitnet imidlertid ikke mot Trump i den første riksrettssaken mot ham.

Trump-administrasjonen forsøkte først å stanse boka, som de hevdet kunne true rikets sikkerhet. Trump har sagt at boka er full av løgner og oppspinn med mål om å sverte ham.

Den avgåtte sikkerhetsrådgiveren har i løpet av årene opparbeidet seg et rykte som en «hauk» i amerikansk utenrikspolitikk, og har blitt omtalt som en krigshisser.

Bolton har tidligere tatt til orde for å bombe både Iran og Nord-Korea, og han har vært en sterk forsvarer av tidligere president George W. Bushs beslutning om å invadere Irak i 2003, ifølge NTB.

I et intervju med det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart for flere år siden proklamerte at «tostatsløsningen er død» og tok til orde for at Gazastripen bør bli en del av Egypt og Vestbredden gis tilbake til Jordan. Overfor Fox News har han tidligere slått fast at USAs målsetting bør være et regimeskifte i Iran.

Bolton forlot Trump-administrasjonen som følge av uenighet om Trumps politikk i Nord-Korea og Afghanistan.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen