EMA-komiteen anbefaler godkjenning av Ronapreve for behandling av covid-19 hos voksne og ungdommer fra 12 år og over 40 kilo. Forutsetningen er at pasienten ikke trenger ekstra oksygentilførsel og har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Det samme gjelder for Regkirona, bortsett fra at denne medisinen bare anbefales godkjent for voksne.

