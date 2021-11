Tonnevis med pandemi-plast har havnet i verdens hav

193 land står bak avfallet, og rundt 26.000 tonn av det har nå havnet i havet, skriver The Washington Post. Det kan forstyrre sjølivet, men også ende med å forurense strender, ifølge en studie som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Siden starten på koronapandemien har flere vært bekymret for en økning i plastavfall fordi etterspørselen og bruken av beskyttelsesutstyr skjøt i været. Det er blant annet snakk om både munnbind og hansker, og mye av det er laget av plast. Forskere basert i USA og Kina har nå sett på hva det har betydd for miljøet og dyreliv.

Fram til og med juli i år var det registrert 61 tilfeller der dyr har blitt drept eller forstyrret av pandemi-relatert plastavfall, ifølge et nederlandsk forskningsprosjekt. Blant annet skal flere fugler ha spist munnbind, mens andre dyr har viklet seg inn i beskyttelsesutstyr. I USA forvillet en abbor seg inn i en engangshanske, der den til slutt døde.

WWF har tidligere anslått at det på verdensbasis kastes mellom 8 og 12 millioner tonn plast hvert år som havner i havet.

Millioner av munnbind

Det er ikke første gang det siste halvannet året at rapporter har sett på hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for forsøpling verden rundt. I juni 2020 slo flere miljøorganisasjoner alarm om alle munnbindene og hanskene som begynte å dukke opp sammen med det «vanlige» plastavfallet i sjøen, ifølge NRK.

Miljøverngruppa Oceans Asia i Hongkong anslo i en rapport fra desember i fjor at om lag 1,56 milliarder munnbind kan ha havnet i havet i 2020 på grunn av koronapandemien. Det dukket også opp langs norskekysten, skrev Dagbladet.

– Jeg ser det stadig oftere både i vannet og langs land. Munnbind og annen plast ender opp i havet og dyrelivet forsvinner. Jeg føler bare tristhet når jeg ser dette, sa dykker Fredrik Myhre, som er marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, til avisa.

Naturvernere har advart at koronapandemien kan føre med seg en stor økning i havforurensing, som kommer på toppen av alt plastavfallet som allerede truer livet i havet.

Frivillige rydder plast i Surabaya på Indonesia tidligere i år. Millioner av tonn med plast kastes hvert år i havet. Det siste halvannet året har pandemi-relatert plast blitt en del av dette, ifølge en ny studie. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Mest i Asia

Asia står for rundt 72 prosent av plastavfallet, ifølge den nye studien. Mer bruk av engangsutstyr er forskernes forklaring, i tillegg til dårligere søppelhåndtering i flere land. Europa og Nord-Amerika står for en relativt liten del av denne pandemi-plasten.

Mye av plasten dras gjennom elver, før den til slutt kommer ut i havet. De tre vannveiene der mest av plastavfallet som kobles til pandemien, har endt opp, ligger alle i Asia. Forskerne etterlyser bedre håndtering av medisinsk avfall, særlig i utviklingsland. Men det må også utvikles mer klimavennlige materialer.

Et forlatt munnbind ligger på stranda på Long Beach i California. (APU GOMES/AFP)

Ifølge forskerne står medisinsk avfall fra sykehus for 70 prosent av denne forurensingen. Forskningen deres tyder på at et stort antall av plasten produsert på grunn av pandemien, vil ende opp enten på havbunnen eller på strender innen utgangen av århundret. Plastemballasje kan ligge i naturen i flere hundre år før den brytes ned.

Det er heller ikke bare medisinsk utstyr som står for plastavfallet. Under pandemien økte blant annet etterspørselen etter engangsplast, som bestikk sammen med take-away-mat, i både USA og Europa, ifølge National Geographic.

