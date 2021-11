Seks innkalles som vitner etter stormingen av Kongressen

Flynn, som en periode var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, valgkampleder William Stepien og advokat John Eastman er blant de seks som 6. januar-komiteen innkaller.

Komiteen gransker stormingen av den amerikanske Kongressen 6. januar i år. De seks anklages for å ha planlagt å omgjøre Trumps tap etter valget, og flere av dem skal ha deltatt på et møte 5. januar på et luksushotell i Washington.

Møtet ble holdt i det som er blitt omtalt som et «war room» – et begrep som blant annet brukes om militære kommandosentre.

Daværende president Trump og hans medarbeidere forsøkte på dette tidspunktet å spre sine ubegrunnede påstander om valgfusk i det amerikanske presidentvalget i november 2020.

[ Kommentar: Vi får neppe se folk med Agder-flagg og pelsluer rasere kontoret til stortingspresidenten. Men det skjedde i verdens eldste demokrati ]

– Må vite alle detaljer

– I dagene før 6. januar-angrepet, førte den tidligere presidentens nærmeste allierte og rådgivere en desinformasjonskampanje om valget, sier kongressrepresentanten Bennie Thompson, som sitter i komiteen.

Han legger til at de aktuelle personene planla hvordan tellingen av stemmene i det amerikanske valgmannskollegiet kunne stanses.

– Komiteen har behov for å få vite alle detaljer knyttet til deres forsøk på å omgjøre valget, inkludert hvem de snakket med i Det hvite hus og i Kongressen, hvilke koblinger de hadde til demonstrasjoner som eskalerte til opptøyer, og hvem som betalte for alt dette, sier demokraten Thompson i en uttalelse mandag.

– Troverdige bevis

I tillegg til Flynn, Stepien og Eastman er rådgiveren Jason Miller innkalt som vitne. Det er også Angela McCallum, som hadde en sentral rolle i Trumps valgkamp, og Bernard Kerik, som skal ha betalt for rommene på luksushotellet Willard.

Thompson mener det finnes troverdige bevis for at de innkalte vitnene deltok i Trumps forsøk på å omgjøre valgresultatet.

Han viser til en telefonsamtale McCallum skal ha tatt til en folkevalgt politiker i delstatsforsamlingen i Michigan. Vedkommende ble angivelig bedt om å jobbe for at nye valgmenn burde utnevnes i Michigan.

Avviser anklager

Bernard Kerik har i en uttalelse avvist at han ble hyret inn for å hindre at folkeviljen kom til uttrykk i resultatet av presidentvalget. De andre innkalte vitnene har ikke svart på henvendelser fra nyhetsbyrået AP.

I et brev til Michael Flynn hevder Thompson at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren deltok i diskusjoner om å beslaglegge elektroniske stemmemaskiner og erklære nasjonal krisetilstand. Thompson viser til opplysninger som er kommet fram i mediene om et angivelig møte i Det hvite hus i desember i fjor.

Advokat John Eastman deltok, ifølge Thompson, på møtet i det såkalte «war room» 5. januar. Det gjorde også Trump-rådgiveren Steve Bannon, som har nektet å forklare seg for kongresskomiteen.

Eastman talte også, i likhet med Trump selv, på folkemøtet i Washington 6. januar i forkant av stormingen av Kongressen.

