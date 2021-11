Mot tredje dose for alle voksne?

De fleste land i EU har nå begynt å gi ut en tredje dose koronavaksine til eldre, sårbare og personer som er ekstra utsatt for smitte, ifølge Marco Cavaleri, leder for biologiske helsetrusler og vaksinestrategi hos det europeiske legemiddelverket (EMA).

Mange land i Europa opplever nå igjen økt smitte, og Verdens helseorganisasjon (WHO) sa for få dager siden at Europa igjen er episenter for pandemien. Dette kan bety at en del land etter hvert kan velge å tilby en tredje dose til alle voksne.

Å utvide «påfyllsdosene» til hele befolkningen kan bli et «naturlig neste steg», sier Cavaleri ifølge Politico.

EMA har godkjent Modernas og Pfizers koronavaksiner som tredjedose til alle over 18 år.

– Denne oppfatningen baner vei for at alle voksne i alle aldere kan vurderes for en tredje dose, sa han.

Ulike land har så langt gitt ulike vurderinger med hensyn til hvem som er kvalifisert for en tredje dose. I Norge er det for eksempel foreløpig alle over 65 år, personer med diverse forhøyede risikofaktorer og nå også helsepersonell med pasientkontakt som kan få dette, mens Storbritannia tilbyr til alle over 50 år.

[ Smitte i Storbritannia: – Altfor mange tror pandemien er over ]

Verst i øst

En rekke land i Europa opplever nå økt smitte. Selv om antall sykehusinnleggelser og dødsfall er langt lavere enn på mange tidspunkt tidligere i pandemien på grunn av økt vaksinering, opplever mange land at flere legges inn nå.

Aller verst står det til i mange østeuropeiske land, der vaksineringsgraden i mange tilfeller er lavere enn i Vest-Europa. I EU ligger Bulgaria aller lavest i vaksinering, med bare 26,9 prosent av personer over 18 år fullvaksinert. I Romania er bare 39,6 prosent av de voksne fullvaksinert, ifølge EUs oversikt. Også utenfor EU er det flere europeiske land i øst som har lav vaksineringsrate, som Ukraina og Russland, som også har høye smittetall nå.

I den andre enden av skalaen har enkelte land fullvaksinert over 90 prosent av de voksne. Det gjelder Irland (92,3 prosent), Malta (91,7 prosent), Portugal (91,6 prosent) og Island (91,2 prosent).

Det var leder for WHO i Europa, Hans Kluge, som nylig sa at Europa igjen er episenter. Han mener kontinentet kan oppleve opp mot en halv flere million dødsfall fra nå og innen februar, og mener årsaken er manglende vaksinering i en del land. Han mener også en årsak er lettelser i restriksjoner.

[ Vaksineskjevheten: – Ulikhetene er groteske ]

Koronapass i Danmark

Danmark er blant landene i Europa med svært høy vaksineringsgrad, 88,3 prosent av voksne er fullvaksinert. Men antall koronainnlagte ved danske sykehus er tredoblet på en måned, og nå er over 300 mennesker innlagt på danske sykehus med covid-19. Det er det høyeste tallet siden februar. Regjeringen i Danmark varslet mandag kveld at det igjen innføres krav om koronasertifikat for å komme inn på blant annet innendørs serveringssteder, nattklubber og større konserter.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen er bekymret for smitteøkningen, og kunngjorde mandag kveld at regjeringen innfører bruken av koronasertifikat igjen. (OLAFUR STEINAR GESTSSON/AFP)

Koronasertifikatet i Danmark åpner for adgang dersom man er fullvaksinert, har hatt covid-19 eller har en nylig negativ koronatest. Barn under 16 år er fritatt for ordningen, men det skal vurderes å nedjustere dette til 15 år.

Danmark er bare ett av flere land i Europa som i det siste har innført innstramminger igjen. Også Østerrike har innført begrensninger – nå er det snart kun vaksinerte eller tidligere covid-syke som kan komme inn på restauranter, hoteller, frisører, idrettsstevner, skiheiser og andre tjenester. Det blir en overgangsperiode på fire uker da folk med én vaksinedose og en negativ PCR-test får bruke tjenestene, men deretter kreves det fullvaksinering om man ikke har hatt covid-19. En negativ test holder ikke.

Også enkelte regioner i Tyskland har innført dette. Tyskland er nå inne i en fjerde bølge, noe som skaper bekymring.

[ Sør-Afrika er unntak i Afrika og har nok vaksiner til voksne - men presidenten vil ha fortgang ]

Går imot WHO

Utdelingen av en tredje vaksinedose har forsterket debatten om vaksineskjevheten globalt. Mens rike land nå er godt i gang med påfyllsdoser, der de fleste gis kun til eldre og andre risikogrupper foreløpig, har mange fattige land nesten ikke gitt noen vaksiner til sin befolkning. I Afrika er kun litt over seks prosent av hele befolkningen fullvaksinert, ifølge en oversikt fra OurWorldinData. I tillegg dette er tre prosent delvaksinert.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart mot å gi en tredje dose til den generelle befolkningen. WHO har så langt kun anbefalt det til personer med sterkt svekket immunforsvar, og ellers kun for personer over 60 år som har fått vaksinene Sinopharm and Sinovac, som ikke blir brukt i EU.

WHO har bedt om et moratorium på booster-vaksiner for den generelle befolkningen ut året, for å la flere i andre land få sin første dose. En skjev fordeling er ikke bare urettferdig, men vil også kunne ramme rike land etter hvert, påpeker WHO – dersom koronaviruset ikke slås ned i andre deler av verden, og viruset for eksempel får anledning til å mutere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen