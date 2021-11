USA åpner igjen grensene for vaksinerte reisende – dette må du vite

Tidlig i koronapandemien stengte USAs daværende president Donald Trump grensene for de fleste reisende. Etterfølger Joe Biden har i flere måneder opprettholdt restriksjonene, men fra og med mandag 8. november ønskes mange vaksinerte internasjonale turister igjen velkommen til landet.

Etter mer enn 18 måneders ventetid har det mandag vært familiegjenforeninger på løpende bånd ved flere amerikanske flyplasser og grenseoverganger.

– Jeg har ventet på at grensa skulle åpne så moren min kunne komme og se babyen min, sier den 28 år gamle studenten Natalia Vitorini til The New York Times.

Hun var på plass ved Miamis internasjonale flyplass for å ta imot foreldrene sine etter at de landet med mandagens første fly fra Sao Paolo i Brasil. Sist de så hverandre var i mars 2020.

Flere flyselskaper kan melde om helt fulle avganger mandag, og høyere belegg i tida framover enn hva de har hatt siden pandemien brøt ut. En talsperson for Delta sier selskapet i de seks ukene som er gått siden amerikanske myndigheter sa at de igjen ville åpne grensene, har sett en økning internasjonale bestillinger på 450 prosent, skriver CNN.

Men for reisesugne utlendinger er det likevel ikke bare å bestille billett. Dette må du fortsatt huske på hvis du vil reise til USA:

* Hvem kan reise?

Fullvaksinerte reisende fra flere land kan nå dra til USA. Grensene åpner for reisende som kommer med fly, ferjer eller krysser grensene fra Mexico og Canada. Det viktigste er at den reisende må kunne dokumentere at vedkommende er fullvaksinert. Barn under 18 år er unntatt fra vaksinekravet.

De nye reglene betyr at reisende fra land der det tidligere har vært forbudt å reise til USA fra, blant dem Schengen-land (som Norge), Storbritannia, Kina, Iran, Brasil, India og Sør-Afrika, igjen kan dra inn i landet.

Mandag opphevet USA innreiseforbudet for reisende fra en rekke land, mer enn halvannet år etter at koronapandemien brøt ut. (Christophe Ena/AP)

Det er opp til flyselskapene å sjekke at de reisende oppfyller kravene. For dem som krysser landegrensa i sør eller i nord, er det grensepolitiet som skal stå for sjekken.

Både digitale og fysiske vaksinebevis skal aksepteres, så lenge dokumentasjonen oppfyller de amerikanske kravene for å kalles fullvaksinert. Navn og fødselsdato må stå på beviset og samsvare med det som står i passet. Vaksineprodusent og dato for når dosene ble satt er også påkrevd.

Forbudet USA innførte i mars 2020, gjaldt for ikke-essensielle reisende fra en rekke land. Amerikanske borgere, folk med oppholdstillatelse og enkelte andre grupper har vært unntatt innreiseforbudet, men har måttet forholde seg til en rekke regler, restriksjoner og anbefalinger. Uvaksinerte i disse gruppene kan vente seg strengere testkrav for å få reise med fly framover.

* Når er man fullvaksinert?

Voksne reisende må oppfylle smittevernbyrået CDCs retningslinjer for å kunne kalles fullvaksinerte. Det er man to uker etter andre dose av vaksiner som Pfizer-BioNTech eller Moderna, eller to uker etter vaksiner som bare har en dose, som Johnson & Johnson.

Vaksiner som er midlertidig godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), som AstraZeneca, aksepteres også.

Flere land, blant dem Norge, har kombinert vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Altså at en person har fått første dose fra en produsent, mens andre dose fra den andre. Internasjonale reisende som har fått denne «kryssvaksineringen» skal anses som fullvaksinerte i USA.

I London ble reisende underholdt samme dag som USA igjen åpnet grensene for mange utenlandske reisende. (Steve Parsons/AP)

* Er det noen unntak?

Det er enkelte sjeldne unntak fra vaksinekravet for internasjonale tilreisende, ifølge en oversikt fra Det hvite hus. Det gjelder blant annet for dem som av medisinske grunner ikke kan vaksineres og reisende fra enkelte land der det er dårlig tilgang på vaksiner.

CDC har ei liste over hvilke land det gjelder. Reisende derfra må kunne oppgi gode grunner for hvorfor de må reise til USA. Turistvisum vil ikke kvalifisere, sier en tjenestemann til CNN.

* Må jeg likevel teste meg når jeg er fullvaksinert?

Ja, det må du. Fullvaksinerte reisende, uavhengig av statsborgerskap, må kunne vise en negativ koronatest som er tatt innenfor tre dager før flyavgang til USA.

Barn under to år må ikke testes. Hvis uvaksinerte barn reiser med fullvaksinerte voksne, gjelder samme testkrav (altså i løpet av tre dager før avreise). Uvaksinerte barn som reiser aleine, må kunne framvise negativ test tatt seinest 24 timer før avgang. Flere flyselskap har egne digitale løsninger på plass der de reisende kan laste opp testsvaret sitt.

Covid-test trengs imidlertid ikke for å krysse grensa i sør eller nord, eller for dem som kommer med ferje til USA.

Du trenger imidlertid ikke gå i karantene ved innreise til USA nå, så lenge du er fullvaksinert.

* Er det noe annet å huske på?

Alle som reiser inn i USA med fly må gi flyselskapet sin kontaktinformasjon for å kunne spores i tilfelle smitte.

Mange delstater har også fortsatt egne regler som må følges. Blant annet er det fortsatt munnbindpåbud innendørs flere steder, deriblant på Hawaii og i Washington DC. Noen storbyer, som New York og San Francisco har vaksinekrav på offentlige steder innendørs, som restauranter.

I tida etter at grensene gjenåpner venter amerikanske myndigheter lengre køer både på flyplasser, ved havner og grensa mot Canada og Mexico.

Opphever ikke alle regler

Koronapandemien har kostet reiselivet i store deler av verden milliarder av kroner, og tusenvis av arbeidere har mistet jobben eller blitt permittert.

Europeiske politikere er blant dem som har ønsket USAs endringer velkommen. Storbritannias statsminister Boris Johnson skrev i september på Twitter at «Det er en fantastisk nyhet for handelen, og det er flott at familie og venner på hver side av dammen kan møtes igjen». Særlig europeiske land har lenge krevd at Biden-administrasjonen igjen skulle åpne grensene.

Selv om amerikanske myndigheter nå opphever en innreiseregel, beholder de fortsatt det strenge pandemi-regelverket som hindrer de fleste migranter som kommer til grensa fra å søke asyl, skriver The New York Times.

Myndighetene har i flere måneder vært under økende press om å gå bort fra de strenge asylreglene som ble innført under Trump i mars 2020 i møte med pandemien. Det innebærer at de fleste voksne migranter raskt returneres til Mexico. Regelverket har blitt opprettholdt av Biden, men både partifeller og andre har bedt ham snu.

