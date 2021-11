Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen til 0,95 prosent

Skattesatsen skal økes til 0,95 prosent ifølge forslaget. Finansdepartementet anslår at økningen i skattesatsen, samt ulike samspillseffekter, til sammen vil gi 1,725 milliarder kroner i ekstra bokførte inntekter.

Satsen i dag er på 0,7 prosent.

Det kommer også andre mindre økninger i verdsettelsen av aksjer og driftsmidler, primærboliger og fritidsboliger.

Bunnfradraget økes imidlertid til 1,65 millioner kroner. Det er mer enn Erna Solbergs regjering foreslo i sitt opprinnelige budsjettforslag for 2022, som var 1,6 millioner kroner.

Til sammen vil nye skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet føre til økte bokførte inntekter til staten på 4,639 milliarder kroner, ifølge proposisjonen.

– To av tre får mindre i skatt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener folk flest vil merke at landet er på en ny kurs. Han hevder to av tre får mindre i skatt med det nye budsjettet.

– Regjeringen har hatt tre uker på seg til å utarbeide et nytt utkast til statsbudsjett. Jeg mener vi har brukt tida godt. Med skattegrepene vi tar i dette budsjettet, vil folk merke at landet er på en ny kurs. To av tre får mindre i skatt. 20 prosent får uendret skatt. Og de 13 prosent med sterkest rygg får en skatteøkning, sier Vedum fra talerstolen på Stortinget.

Han fremholder også at alle får kutt i avgifter sammenlignet med forslaget fra Høyre, KrF og Venstre.

Han viser spesielt til elavgiften, som tas ned med nesten tre milliarder kroner i året.

– I forhold til Solberg-regjeringens forslag kutter vi avgiftene med 2,3 milliarder kroner, sier Vedum.

Fremsnakker oljenæringen

Sp-lederen fremholder at regjeringen vil føre en offensiv og rettferdig klimapolitikk, der målet er å hindre at de som har minst, bærer den tyngste børen.

– Dersom vi skal klare å løse klimakrisen, må vi ha folk med oss, ikke mot oss, sier Vedum.

Han sier regjeringen vil øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp til 2.000 kroner i 2030, men reduserer samtidig veibruksavgiftene slik at pumpeprisen blir 30 øre lavere enn i forslaget fra Solberg-regjeringen.

Samtidig understreker han viktigheten av oljenæringen i sin finanstale.

– Oljeeventyret har gitt Norge unike muligheter. Det er oljefondet et bevis på. Ikke bare vokser fondet fordi folkene i Norges Bank gjør en god jobb med å forvalte pengene, det vokser fordi det blir tilført friske midler fra ressursene på norsk sokkel. I 2022 anslås statens inntekter fra oljenæringa til 277 milliarder kroner, sier Vedum.

– Må være varsomme

Selv om oljeinntektene er solide, understreker Vedum at det er viktig å vise nøkternhet i budsjettene fremover.

– Norges Bank har varslet at tiden med rekordlave renter går mot slutten. Vi må være varsomme med å bruke mer oljepenger, for det kan føre til at renteoppgangen blir brattere, sier Vedum.

Han sier regjeringen vil redusere offentlig pengebruk blant annet gjennom å minske bruken av konsulenttjenester.

– Vi må ta pengene fra det som ikke er så fornuftig og bruke dem der det trengs, sier Vedum, og sier regjeringen også vil dempe «lønnsfesten» i det øverste sjiktet i offentlig sektor.

– Offentlig sektor skal ikke øke forskjellene geografisk og sosialt – den skal redusere dem, sier finansministeren.

