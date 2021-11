Domstol stanser Bidens vaksinekrav

I september vedtok Biden-administrasjonen at bedrifter med 100 eller flere ansatte må sørge for at alle ansatte blir vaksinert mot covid-19, eller at de ansatte testes for koronaviruset hver uke.

Ordningen skulle etter planen iverksettes 4. januar og ville omfatte om lag 80 millioner amerikanere.

[ – Dette er kriminelle handlinger som ødelegger liv ]

Lørdag besluttet USAs føderale ankedomstol å midlertidig suspendere vaksinekravet etter at flere republikansk-ledede delstater har levert søksmål mot det.

Ifølge ankedomstolen er kravet om vaksine i strid med både grunnloven og en rekke andre loven. Arbeidsdepartementet mener derimot at kravet er innenfor lovens rammeverk.

Det hvite hus har så langt ikke kommentert beslutningen fra ankedomstolen.

