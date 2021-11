– Altfor mange tror pandemien er over

LONDON (Dagsavisen): – Det er veldig stor forskjell mellom å være her i London og hjemme i Frankrike, sier Pauline Boghen. Hun sitter utendørs på puben The Blue Posts midt i London sentrum. Hun har akkurat flyttet til London for ett år, og har besøk av sin mor og kusine fra Frankrike.

– I Frankrike må man bruke munnbind i butikken og vise koronasertifikat på restauranter, for eksempel. Det er rart å oppleve at det er så annerledes her, sier mor, Nathalie Boghen.

Frankrike og Storbritannia har nesten helt lik vaksinasjonsgrad. I Storbritannia er 67 prosent av hele befolkningen fullvaksinert, og seks prosent har fått en dose. I Frankrike er tallene henholdsvis 69 prosent og sju prosent, ifølge OurWorldInData.

Men det er en forskjell: Storbritannia har den høyeste smitten blant land i Vest-Europa akkurat nå, bortsett fra Færøyene.

– Det er bekymringsfullt, men det overrasker ikke, for de gjør ikke så mye for å hindre det her, mener Nathalie Boghen.

Advarer om tøff vinter

Storbritannia hadde over 400 nye koronatilfeller per 100.000 innbyggere over en sjudagersperiode, ifølge en oversikt fra Statista fra 1. november. På den samme oversikten har sammenlignbare land som Frankrike rundt 60, Tyskland rundt 150, Italia rundt 50 og Spania rundt 30 smittede per 100.000 innbyggere. Norge har rundt 100 på den samme statistikken.

Mange land i Øst-Europa ligger høyere Storbritannia, men så har de også lavere vaksineringsgrad.

Mange mener regjeringen bør innføre en plan B i England, før vinteren setter inn. (Åsne Gullikstad)

Særlig i England øker bekymringen nå. En av helsetoppene i England, professor Jonathan Van-Tam, advarer om en vanskelig vinter i England. Han er bekymret over at smittetallene er så høye allerede nå, før vinteren har satt inn.

– Altfor mange mennesker tror at pandemien er over. Jeg tror noen vanskelige måneder ligger foran oss, og det er ikke over. Jeg tror en rekke typer atferd, som bruk av munnbind og om folk er forsiktige eller ikke når de møter andre, vil bli svært avgjørende for hva som skjer fra nå og til de mørkeste vintermånedene, sier han til BBC.

Også mer vaksinering vil være avgjørende, sier han, og tenker først og fremst på vaksinering av de fem millioner voksne som ikke er vaksinert, og at fullvaksinerte voksne over 50 år tar en tredje dose.

Nå øker debatten om restriksjoner i England, og mange mener det er på høy tid å stramme inn igjen.

Nærmer seg topp

Antall nye smittetilfeller i Storbritannia som helhet har de siste ukene nærmet seg tallene fra desember og januar i fjor, da de var på sitt høyeste under hele pandemien, ifølge tall fra myndighetene. De siste dagene har det vært rundt 40.000 nye smittetilfeller hver dag.

Smitten falt kraftig i april og mai, da tallene var en tidel av hva de er i dag, i takt med at vaksineringen økte samtidig med at det var strenge restriksjoner. Men etter gjenåpningen i juli har antallet smittede steget kraftig igjen.

Det er likevel store forskjeller fra forrige vinter:

Antall sykehusinnleggelser er omtrent en firedel av toppen i januar. Dette er en betydelig forskjell, og kommer av at mange er vaksinerte. Men tallene var skyhøye forrige vinter. Nå ligger rundt 10.000 mennesker på sykehus med covid-19. Det fryktes at dette kan stige ytterligere.

Antall nye dødsfall er om lag en tidel av hva de var på toppen. Likevel: Rundt 1.000 mennesker dør hver uke med covid i Storbritannia nå.

Mest blant barn og unge

Storbritannia har en ganske høy vaksineringsgrad. Nær 80 prosent av alle over 12 år har fått to doser, mens 87 prosent har fått en dose, ifølge tall fra britiske helsemyndigheter. Siden alle over 12 år nå kan bli vaksinert, opererer britiske helsemyndigheter med tall for befolkningen over 12 år.

Professor Neil Ferguson ved Imperial College London har pekt på tre mulige grunner til at situasjonen er blitt verre: Storbritannia begynte å rulle ut vaksinene tidlig, og immuniteten svekkes over tid. Landet har brukt mye av AstraZenecas vaksine, som, selv om den beskytter veldig godt mot alvorlige utfall av covid, beskytter litt mindre enn Pfizer og Moderna mot å bli smittet eller smitte videre, særlig med deltavarianten. Og til sist er ikke landet lenger helt i toppen blant europeiske land når det gjelder generell vaksineringsgrad, særlig når det gjelder vaksinering av tenåringer.

Det er først og fremst blant barn og unge smitten er høy. De blir sjelden alvorlig syke, men smitter videre til eldre personer, og dermed har smitten økt også i øvrige aldersgrupper. Selv om Storbritannia startet vaksinering av hele befolkningen tidligere enn EU, ventet myndighetene lenger enn mange andre land i Europa med å avgjøre om barn og unge skulle få den.

Det er store forskjeller innenfor Storbritannia: I England har kun 19 prosent av 12-15-åringene fått vaksine, og 56 prosent av 16-17-åringene, mens tallet i Skottland er 54 prosent for 12-15-åringer og 72 prosent blant 16-17-åringer. Årsaken kan være at det først kun var mulig å vaksineres på skolene i England, noe som av ulike grunner førte til forsinkelser. Nå har man åpnet opp for drop-in også for de yngste aldersgruppene i England, noe man håper vil få fart på vaksineringen.

Tredje vaksinedose

Storbritannia har nå åpnet opp for å gi en tredje vaksinedose, såkalt «booster», til alle over 50 år, alle over 16 med økt risiko, og helsearbeidere. Så langt har 15 prosent fått en tredje dose.

En av dem som nettopp har fått en tredje dose, er Robin, en yngre mann Dagsavisen møter utenfor et apotek i London sentrum som tilbyr drop-in-vaksine.

– Jeg er redd for å få covid-19. Jeg er bekymret for den økte smitten, derfor tok jeg tredje dose, forteller Robin, som ikke ønsker å bli fotografert.

Den britiske regjeringen håper flere vil vaksinere seg, og har blant annet åpnet for en tredje dose for alle over 50 år, sårbare grupper og helsepersonell. Her fra et drop-in-sted i London. (Åsne Gullikstad)

Han mener folk har sluttet å være forsiktige.

– Folk er kanskje bare lei av denne situasjonen, men nesten ingen har på munnbind innendørs. Jeg syns myndighetene bør innføre påbud om munnbind innendørs, jeg skjønner ikke hvorfor de ikke gjør det. På T-banen er det nesten ingen som bruker det, sier han.

Her er det en forskjell mellom England og Skottland: I Skottland er det påbud med munnbind innendørs i offentligheten, som butikker, restauranter, kollektivtransport og så videre. I England blir det bare oppfordret til det, og et mindretall bruker det.

– Kjenner hverandre så godt

Debatten om hvorvidt det bør strammes inn igjen er blitt stadig spissere. Regjeringens plan A er å øke vaksineringen: å gi vaksiner til tenåringene, å tilby tredje dose til dem som kan få det, og at de som ikke er vaksinert i det hele tatt, blir det.

Opposisjonspartiet Labour har bedt om at regjeringen innfører plan B for England: Å oppfordre til hjemmekontor og innføre munnbindpåbud. Også koronasertifikat kan være et aktuelt tiltak. Flere helseeksperter har også tatt til orde for strengere tiltak.

For regjeringen sitter det imidlertid langt inne å gå tilbake til strengere tiltak igjen, etter at samfunnet åpnet opp i sommer.

Men helseminister Sajid Javid har sagt at plan B vil bli innført dersom ikke flere vaksinerer seg, og dersom helsevesenet opplever en uhåndterbar belastning.

Flere konservative politikere er blitt anklaget for ikke å gå foran som et godt eksempel i Underhuset i parlamentet, der mange av dem har sittet tett i tett uten munnbind på de grønne benkene. Representanten Jacob Rees-Mogg fra De konservative vekket oppsikt da han sa de konservative i Underhuset ikke trengte dette, fordi de kjente hverandre så godt. Siden har speakeren i Underhuset bedt politikerne om å bruke munnbind i salen.

