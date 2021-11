Greta Thunberg kaller klimatoppmøtet for en fiasko

Sammen med flere tusen andre unge klimademonstranter marsjerte hun fredag gjennom Glasgow i protest mot det de mener er manglende klimainnsats fra verdens ledere.

– Det er ingen hemmelighet at COP26 er en fiasko, sa Thunberg da hun talte til de mange demonstrantene.

[ Boris Johnson er forsiktig optimist på klimatoppmøte ]

Hun kalte samtalene under toppmøtet for en «to uker lang feiring av business as usual» og «bla-bla-bla».

Også fagforeningsaktivister og voksne miljøforkjempere deltok i fredagens demonstrasjoner, som var ventet å samle minst 8.000 mennesker.

COP26 varer til 12. november, men selve toppmøtet som samlet verdens ledere, er over.

– Jeg tror alle mennesker kan utgjøre en forskjell, sa ni år gamle Zara under klimaprotesten.

Også lørdag er det planlagt en demonstrasjon i Glasgow. Da håper arrangørene på 50.000 deltakere, i tillegg til protester mange andre steder i verden.

– På dette klimatoppmøtet ser vi nok en gang internasjonale ledere som kommer med store ord og store løfter, sier klimaaktivist Mitzi Jonelle Tan fra Filippinene.

På klimatoppmøtet i Glasgow deltar nesten 200 land i forhandlingene om hvordan det skal være mulig å nå Parisavtalens mål om maks 1,5 eller 2 graders oppvarming av kloden.

[ Støre før klimatoppmøtet: – Vi trenger forpliktelser ]