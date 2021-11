Pille mot korona godkjent i Storbritannia

– Dette er en historisk dag for landet vårt. Storbritannia er nå det første landet i verden som godkjenner en koronamedisin som kan tas hjemme, sier helseminister Sajid Javid.

Det er ikke kjent når pillen, som produseres av legemiddelselskapene Merck Sharp & Dohme og Ridgeback Biotherapeutics, vil gjøres tilgjengelig.

– Vi jobber med myndighetene og NHS for å dele ut Molnupiravir til pasienter gjennom en nasjonal studie så fort som mulig, sier Javid.

Leger har sagt at medisinen vil være særlig viktig for folk som ikke har god nytte av koronavaksinen.

I oktober kunngjorde Storbritannia at de har sikret seg 480.000 doser av pillen, og at tusener av briter kan få tilgang til pillene gjennom den nasjonale studien.

Pillen skal tas to ganger daglig i fem dager av koronasmittede personer med et mildt eller moderat sykdomsforløp. De må være 18 år eller eldre og være i risikogruppen for alvorlig sykdom.

EUs legemiddelbyrå (EMA) vurderer også koronapillen. Foreløpige tester viser at pillen svekker koronavirusets effekt i kroppen, noe som i teorien kan redusere antallet sykehusinnleggelser og dødsfall.

