Denne planten fra Samoa kan være like effektiv som Ibux

På øystaten Samoa i Stillehavet har de i alle generasjoner brukt planten Matalafi, som på Latin heter Psychotria insularum, til å behandle betennelser, feber, verking og hudinfeksjoner. Nå viser det seg at planten kan være like sterk betennelsesdempende som Ibux, med virkestoffet ibuprofen, ifølge en ny studie ledet av den samoanske forskeren Seeseei Molimau-Samasoni ved senter for biooppdagelse ved Victoria University of Wellington i New Zealand.

Planten heter Psychotria insularum på latin, og vokser mange steder på de to øyene i Stillehavet. Planten har grønne blader, små hvite blomster og røde bær. (Auckland Museum)

Matalafi-planten er ifølge avisa The Guardian å finne i de fleste bakhager i Samoa, og blir ofte brukt til å lindre ulike plager.

Forskerne mener tradisjonell plantebasert medisin er for lite forsket på. De undersøkte hvordan plantens virkestoff virket dempende på betennelser i kroppen, og fant at planten var like effektiv som ibuprofen.

Forskeren fra Samoa har uttalt om studien til en lokal nettavis, og forteller at de nå vil undersøke om planten kan brukes i flere nye medisinske behandlinger. De vil forske på om planten kan brukes til behandling av kreft, nevrologiske lidelser, hjerte- og karsykdommer og diabetes.

– Dette er tradisjonell medisin som vårt folk har tatt i bruk i hundrevis av år, og nå finner vi støtte i forskningen på at noen av medisinene våre faktisk skaper aktivitet i kroppen, sa forsker Seeseei Molimau-Samasoni til den lokale nettavisen Stuff.

– Jeg vil understreke at tradisjonell medisin må undersøkes vitenskapelig før de kan sendes ut i store mengder. Det er fortsatt mange steg som gjenstår, sa hun til avisen.

