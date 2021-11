Minst 19 drept i angrep mot sykehus i Kabul

Nyhetskanalen Al Arabiya siterer en talsmann for Taliban på Twitter på at minst 15 er døde. Også andre medier, deriblant nyhetsbyrået Reuters, siterer talsmannen.

Men en talsmann for helsemyndighetene sier de har fått inn 19 lik og rundt 50 sårede til syekhus i Kabul

Al Jazeera siterer også en sikkerhetskilde som forteller om 19 døde og 43 sårede.

Eksplosjoner og skudd

Vitner forteller til flere nyhetsbyråer om en eksplosjon fulgt av skuddveksling i området ved militærsykehuset i Kabul. Kort etter det første smellet hørte AFPs reporter en eksplosjon til.

Taliban bekreftet at det var to eksplosjoner ved sykehuset, og talsmann Bilal Karimi sa til AP at angrepet var rettet mot sivile.

En talsmann for innenriksdepartementet, Qari Saeed Khosty, sier at Taliban-styrker er framme ved åstedet.

– Det sies at eksplosjonen var et selvmordsangrep som fant sted foran Sardar Davood Khan-sykehuset. Kilder på stedet sier at lyden av skudd også kunne høres etter eksplosjonen, skriver Miraqa Popal, direktør for nyhetskanalen Tolo News, på Twitter.

Bedt om å gå til sikre rom

– Jeg er inne i sykehuset, og jeg hørte en kraftig eksplosjon fra det første kontrollpunktet. Vi er bedt om å gå til sikre rom. Jeg hører også skyting, sier en lege ved sykehuset til AFP.

Sykehuset ligger nær sentrum av byen, ikke langt unna flere vestlige ambassader.

Taliban tok makten i Kabul midt i august etter å ha tatt kontrollen over mesteparten av landet i månedene før. Siden er Taliban og flere moskeer blitt utsatt for en rekke angrep fra enda mer radikale IS.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen