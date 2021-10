Klimaaksjoner på svenske flyplasser – flere pågrepet

På Bromma, som stort sett brukes til innenrikstrafikk, er det fire personer som er pågrepet. Her ble flytrafikken i en periode strengt.

– Fire ankommende fly ble berørt og ble omdirigert til Arlanda, sier Robert Pletzin, som er talsperson for Swedavia. Ved 14-tiden søndag ble flyplassen åpnet igjen. Pletzin sier det kan bli enkelte forsinkelser.

En 57 år gammel kvinne er pågrepet i Malmö, etter at hun tok seg inn på flyplassområdet og kom seg til rullebanen. Hun er siktet for flyplassabotasje. Aksjonen skal imidlertid ikke ha ført til større forstyrrelser i flytrafikken.

Ifølge aktivistgruppa Extinction Rebellion er det et av deres medlemmer som har gjennomført aksjonen i Malmö, skriver Aftonbladet.

Norsk gruppe

Extinction Rebellion i Norge opplyser til NTB at to av deres aktivister har stanset to ulike innenriksfly ved Arlanda, ved å kjøpe billetter, gå om bord, og nekte å sette seg ned.

Svensk politi bekrefter at det har vært en aksjon også her.

– Det er to kvinner om bord på et fly. De har oppført seg på en måte som har gjort at man har bestemt seg for å sette dem av flyet, sier politiets talsperson Per Fahlström.

Også de to kvinnene er pågrepet, mistenkt for luftfartssabotasje eller flyplassabotasje.

Limte fast hendene

I Växjö tok to personer seg inn på flyplassområdet og limte fast hendene til rullebanen. De er pågrepet, og på Landvetter er ytterligere to personer pågrepet.

Det har også vært en aksjon i Halmstad sør i Sverige, der to personer nektet å sette seg ned i et fly.

– Politiet tok hånd om to personer om bord i flyet og ledet dem ut. Ytterligere tre personer ble påtruffet i avgangshallen med bannere, disse ble kontrollert og vist bort fra stedet, skriver politiet i Hallands län i en pressemelding.

