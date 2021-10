Stadig nye skjær i sjøen for Bidens store tiltakspakker

Det hvite hus og demokratiske ledere i Kongressen jobber hardt for å komme til enighet om gjenstående punkter i den store pakka med sosialtiltak.

Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, skrev til kolleger at Bidens storsatsing er «nær å bli godkjent», men senere avviste senatoren Joe Manchin, den mest konservative i partiet, blankt å innføre en ny skatt på milliardærer for å finansiere pakka, som nå anslås å koste rundt 1.750 milliarder dollar.

Skattleggingen av milliardærene var innrettet for å få støtte fra Kyrsten Sinema, den andre av de to demokratene som nøler, men Manchin mener den på urettferdig vis retter seg inn mot de rike. Han foretrekker heller en flat «patriotisk skatt» på minimum 15 prosent som skal sikre at de rikeste ikke unngår å betale skatt.

Den demokratiske senatoren Joe Manchin har sagt nei til, og dermed stoppet, flere forslag til tiltakspakker fra president og partifelle Joe Biden. (Drew Angerer/AFP)

Fødselspermisjon kan ryke

Manchin, som representerer kullstaten West Virginia, motsatte seg også det første utkastet til pakka fra Det hvite hus, som innebar at bruk av klimavennlig energi skulle belønnes og bruk av forurensende energi pålegges avgifter.

Han mente også at hele pakken for sosiale reformer og klima, som da var anslått å koste 3.500 milliarder dollar, var for dyr.

Også et forslag om betalt fødselspermisjon, som først var nedskalert fra tolv til fire uker, har ifølge APs kilder blitt skrotet etter motstand fra Manchin.

Skrytepakke

Biden håper å kunne vise til pakka som bevis for at USA leder an i kampen mot global oppvarming og andre problemer når han drar på G20-toppmøtet i Roma og klimakonferansen COP26 i Glasgow. Han skal snakke med partifellene i Kongressen torsdag for å oppfordre dem til å bli ferdige med samtalene, får nyhetsbyrået AP opplyst.

Pelosi har gitt de folkevalgte fram til minst torsdag kveld på å bli enige om ordbruken i lovforslaget, som retter seg mot klimaendringer, barnehager, førskoler og helsevesenet.

Pakka er nødvendig for å få igjennom Bidens store infrastrukturpakke, da representanter i Huset fra partiets venstrefløy nekter å godkjenne infrastrukturpakka før de har sett den store pakka.

