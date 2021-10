Cuomo siktet for seksuallovbrudd

Det skriver Washington Post.

Cuomo er siktet for en «misdemeanor,» som kan oversettes til forseelse på norsk. Det er begrepet som brukes for et mindre alvorlig lovbrudd i amerikansk lov.

I august måtte Cuomo, som da hadde sittet som guvernør i ti år, gå av på grunn av en rekke anklager om seksuell trakassering. I delstatsforsamlingen ville både republikanere og hans egne demokratiske partifeller stille ham for riksrett.

Cuomo har ikke kommentert saken.

