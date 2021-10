UD overrasket over Israels terrorstempling av menneskerettsgrupper

Av Solveig Svensen

Før helgen ble det kjent at Israels forsvarsdepartement erklærer seks fremtredende sivilsamfunnsgrupper for å være terrororganisasjoner. Det innebærer i praksis et forbud mot de palestinske organisasjonene.

Den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem kaller avgjørelsen for en handling «som er karakteristisk for totalitære regimer».

– Denne redselsfulle og urettferdige beslutningen er et angrep fra Israels regjering på den internasjonale menneskerettsbevegelsen, sa Amnesty International og Human Rights Watch i en felles uttalelse.

Israels forsvarsdepartement anklager organisasjonene for å ha spilt en sentral rolle i finansieringen av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP), og forsvarsminister Benny Gantz ber regjeringer verden over om å avstå fra kontakt med organisasjoner og grupper «som fyrer opp under terror».

[ Israel: To vaksinedoser er ikke fullvaksinering ]

Norge tar opp saken

Norske myndigheter støtter tre av dem som terrorlistes: Al-Haq, en menneskerettsorganisasjon som ble stiftet i 1979, Defense for Children International-Palestine (DCI-P) og jordbrukerorganisasjonen Union Of Agricultural Work Committees (UAWC).

Statssekretær Henrik Thune (Ap) i Utenriksdepartementet kaller beslutningen fra Israel overraskende.

– Vi tar beskyldningene på største alvor, og det har vi gjort før også, men vi har ingen indikasjoner på at de organisasjonene som Norge støtter, har vært involvert i noe terrorvirksomhet, sier han til NTB.

Norge kommer i likhet med USA til å be israelerne om mer konkret informasjon om grunnlaget for terrorlistingen. Saken diskuteres med andre givere og med FN mandag, ifølge Thune.

[ Shahar (18) nekter å tjenestegjøre i Israels væpnede styrker: – Jeg ønsker ikke å møte mennesker jeg har svømt med i et basseng ved en veisperring ]

Kraftig fordømmelse

Israels beslutning møtte kraftig fordømmelse fra en lang rekke israelske menneskerettsorganisasjoner, samt palestinske myndigheter.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med flere av dem som terrorlistes, og beskriver dem som internasjonalt anerkjente rettighetsorganisasjoner. Generalsekretæren oppfordrer norske myndigheter til å reagere kraftig og kreve at Israel snur.

– Angrepet illustrerer en trend vi har sett over flere år der Israel bruker alle midler for å stilne kritikere og kartlegging av brudd på palestinske menneskerettigheter, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

[ 20 år etter terrorangrepene som forandret Midtøsten for alltid ]

Ransaking og pågripelser

Vedtaket åpner for at Israel kan ransake organisasjonenes kontorer, gjennomføre beslag, pågripe ansatte og kriminalisere både økonomisk støtte og offentlige støtteerklæringer. Det skriver nyhetsbyrået AP, som kaller det en stor opptrapping i Israels mangeårige forsøk på å slå ned på politisk aktivisme i de okkuperte palestinske områdene.

De øvrige tre organisasjonene er Union of Palestinian Women's Committees (UPWC), Addameer og Bisan Center for Research and Development.

De fleste av de seks organisasjonene dokumenterer påståtte menneskerettsbrudd utført av både av israelske og palestinske myndigheter – begge pågriper jevnlig palestinske aktivister. Organisasjonene har dessuten mottatt betydelige bistandsmidler fra europeiske land, også Norge.

[ Korrespondenten: – De bare lot meg sitte der en halv time eller noe, for å irritere meg eller for å vise hvem som har makten (+) ]

«Hemmelige bånd»

Israels forsvarsdepartement anklager de seks for å ha hemmelige bånd til PFLP. Det er en liten sekulær, venstreorientert bevegelse som har både et politisk parti og en væpnet fløy som har utført angrep mot israelere. PFLP sto bak en rekke flykapringer på 1970-tallet og er listet som en terrororganisasjon av både Israel og flere vestlige land.

Forsvarsdepartementet hevder at de seks palestinske menneskerettsorganisasjonene kontrolleres av PFLPs lederskap og har mange PFLP-medlemmer blant sine ansatte.

Det avviser direktør Shawan Jabarin i Al-Haq.

– Jeg utfordrer dem alle – forsvarsministeren, Shin Bet, hvem som helst, til å bevise det, sier Jabarin til Times of Israel.

Saken fortsetter under videoen

– Strategisk angrep

Den palestinske selvstyremyndigheten beskriver terrorstempelet som «et strategisk angrep på palestinsk sivilsamfunn og det palestinske folkets grunnleggende rett til å motsette seg Israels ulovlige okkupasjon og avdekke dets vedvarende forbrytelser».

– I flere tiår har israelske myndigheter systematisk forsøkt å kneble overvåking av menneskerettigheter og straffe dem som kritiserer deres undertrykkelse av palestinere, sier Amnesty International og Human Rights Watch.

De to organisasjonene, som har hovedkontorer i henholdsvis London og New York, mener beslutningen kan føre til at Palestinas mest fremtredende sivilsamfunnsgrupper må legge ned arbeidet.

FNs høykommissær for flyktninger i de palestinske områdene kaller beslutningen urovekkende, ifølge nyhetsbyrået AFP. I en uttalelse anklager kontoret Israel for å ha ført en langvarig «kampanje for å stigmatisere disse og andre organisasjoner» og skade «deres evne til å utføre sine avgjørende oppgaver».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen