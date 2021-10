Britiske koronaeksperter: «Delta-pluss» kan være mer smittsom

Det er forventet at koronaviruset kommer til å fortsette å endre seg over tid og at det vil oppstå nye varianter av viruset. Enkelte endringer kan påvirke hvordan viruset smitter og hvor alvorlig sykdom det forårsaker.

Delta-varianten er fortsatt vanligst i Storbritannia, men den siste tiden har det blitt påvist stadig flere tilfeller av mutasjonen AY.4.2 som ekspertene omtaler som «delta-pluss», melder BBC. Statistikken viser at «delta-pluss» står for seks prosent av påviste koronatilfeller i landet. Britiske helsemyndigheter har nå valgt å klassifisere «delta-pluss» som variant under etterforskning. Den alvorligste klassifiseringen er variant av bekymring.

Britiske helsemyndigheter tror at AY. 4.2 er mer smittsom enn den opprinnelige deltamutasjonen.

– Vi trenger mer data for å kunne slå fast om dette skyldes endringer i virusets oppførsel eller epidemiologiske forhold, heter det i en uttalelse fra UK Health Security Agency.

Det har blitt påvist tilfeller av «Delta-pluss» i USA og Danmark. Britiske eksperter tror ikke at vaksinene vil ha dårligere effekt på «delta-pluss».

De siste to ukene har britene registrert nærmere 500.000 nye smittetilfeller, og forrige mandag alene hadde Storbritannia 50.000 nye smittede. Det er mer enn Frankrike, Tyskland, Italia og Spania til sammen, melder CNN.

Det har ført til frykt for at Storbritannia på ny må gjennom en lockdown-periode, men finansminister Rishi Sunak har avkreftet det og sagt at vaksinasjonsprogrammets suksess gjør at britene har langt bedre kontroll på viruset.

– Vi har foreløpig påvist denne varianten hos 13 personer, skriver Preben Aavitsland, overlege og professor ved FHI, i en e-post til Dagsavisen.

– Det er mulig at den spres litt lettere enn deltavarianten, men det er foreløpig usikkerhet rundt dette. Vi følger situasjonen i Storbritannia nøye, legger han til.

FHI overvåker varianter ved å samle inn et utvalg av de positive virusprøvene fra landets laboratorier. I tillegg samler FHI inn mer målrettet prøver fra særlige utbrudd. Se nærmere her: Informasjon til mikrobiologiske laboratorier – FHI

