Colombias mest ettersøkte narkobaron tatt i storstilt jungelaksjon

Dairo Antonio Úsuga, også kjent som «Otoniel», leder Colombias mektigste narkokartell, Golfklanen. Han har vært ettersøkt i mange år.

Pågripelsen skjedde tidlig fredag morgen, og lørdag la regjeringen ut bilder som viser Úsuga i håndjern.

Aksjonen fant sted i jungelen i kommunen Necolí nordvest i Colombia nær Panama, og både Storbritannia og USA var involvert, opplyser landets politisjef Jorge Vargas.

– Største noensinne

Ifølge president Iván Duque har landets militære styrker aldri tidligere gjennomført en så stor aksjon i jungelen. Han omtaler pågripelsen som det hardeste slaget for landets narkotikasmuglere på over 20 år, og han tror også det betyr slutten på Golfklanen.

– Dette er et kupp som bare kan sammenlignes med pågripelsen av Pablo Escobar, sier Duque.

Escobar var grunnlegger og leder for Medellin-kartellet og ble drept da han forsøkte å stikke av fra politi som skulle pågripe ham i 1993.

Kjempedusør

USA har tilbudt en dusør på 5 millioner dollar for informasjon som kunne føre til pågripelsen av den 50 år gamle Úsaga, som overtok som leder for Golfklanen etter at hans bror Juan de Dios ble drept av politiet i 2012.

Kartellet er til stede i nesten 300 kommuner landet rundt, ifølge den uavhengige tankesmia Indepaz. Det finansieres ved hjelp av narkotikasmugling, ulovlig gruvedrift og utpressing, og er blant flere narkokarteller som anklages for brutal vold landet rundt.

Vestlig etterretning

Úsuga skal ha holdt seg gjemt i jungelen i Urabá-regionen under strengt vakthold. Han skal ha unngått bebodde områder, var uten telefon og helt avhengig av budbringere.

Han ble første gang tiltalt i USA i 2009 og kan komme til å bli utlevert dit. Han anklages blant annet for å ha importert 73 tonn kokain til USA i perioden mellom 2003 og 2014.

Det skal ha vært britisk og amerikansk etterretningsinformasjon som til slutt førte til at Colombia slo til mot Úsagas gjemmested tidlig fredag morgen. En politimann skal ha blitt drept under raidet.

Menneskerettsgruppen Human Rights Watch er blant dem som gratulerer Colombia med pågripelsen av Úsuga.

