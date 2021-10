USA lover nødhjelp til afghanerne

I helgen møtte utsendinger fra USA høytstående Taliban-ledere til samtaler i Qatar, de første siden opprørerne grep makten i Afghanistan i august.

Ifølge Taliban lovet USA under samtalene å bidra med nødhjelp til Afghanistan, men understreket samtidig at det ikke innebærer noen politisk anerkjennelse av de nye makthaverne i Kabul.

En talsmann for amerikansk UD bekrefter at partene diskuterte amerikansk humanitærhjelp som skal gå direkte til det afghanske folk.

[ Tordis Ørjasæter (94): – Det er en sorg å få et annerledesbarn. Men vi er ikke alene (+) ]

Bekymringer

– Den amerikanske delegasjonen fokuserte på bekymringer knyttet til sikkerhet og terrorisme, samt trygg utreise for amerikanske statsborgere, andre utlendinger og USAs afghanske samarbeidspartnere. Det ble også diskutert menneskerettigheter, blant annet jenters og kvinners meningsfulle deltakelse i alle deler av det afghanske samfunnet, sier Ned Price.

– Diskusjonen var oppriktig og profesjonell, og USAs delegasjon gjentok at Taliban vil bli vurdert ut ifra de gjør, ikke det de sier at de vil gjøre, legger han til.

Ifølge Talibans politiske talsmann Suhail Shaheen forsikret bevegelsens ledere under samtalene at de i prinsippet vil legge til rette for at utenlandske statsborgere kan forlate landet.

Saken fortsetter under videoen

Vil bekjempe IS

Taliban lover også å gjøre alt for å forhindre ytterliggående grupper fra å benytte Afghanistan som base for angrep mot andre land, ifølge Shaheen.

Taliban-ledelsen utelukker imidlertid et samarbeid med USA i kampen mot IS, som de siste ukene har gjennomført en rekke terrorangrep i Afghanistan.

– Vi er i stand til å takle dem på egen hånd, sier Shaheen.

Fredag ble minst 46 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské nord i Kunduz-provinsen, og IS i Afghanistan, kjent under forkortelsen ISKP, opplyste i en kunngjøring at det var de som sto bak.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen