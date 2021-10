AstraZeneca sier at ny medisin halverer tallet på døde eller alvorlig syke

Den aktuelle blandingen med kodenavnet AZD 7442 har tidligere vist seg å ha en positiv effekt ved å avverge covid-symptomer.

Men nyere forsøk med doser på 600 mg har halvert faren for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom eller død.

Sjefen for utviklingsavdelingen hos AstraZeneca, Mene Pangalos, betegner funnene som viktige og sier de styrker tidligere positive funn, melder Financial Times.

– Tidlig bruk av våre antistoffer kan gi en betydelig reduksjon i utviklingen av alvorlig sykdom, og virkningen vil holde seg i over seks måneder, sier Pangalos.

Mer enn seks måneder

Det er håp om at tryggere og mer effektive medikamenter mot koronaviruset vil komme på markedet om kort tid.

Det amerikanske selskapet Merck opplyste tidligere i måneden at også de hadde et preparat som halverte faren for alvorlig sykdom og død. Mandag ba Merck om godkjennelse hos amerikanske helsemyndigheter. Dette kan bli den første pillen som behandler covid-19.

Mange eldre deltok

I forsøkene som AstraZeneca har utført, var 90 prosent av deltakerne i fare for å nå stadiet med alvorlig covid. En av ti var eldre enn 65 år. Rundt 900 personer deltok, halvparten fikk medikamentet, den andre halvparten placebo.

Denne klassen med medisiner er forskjellig fra vaksiner, som fremmer produksjonen av antistoffer. Det nye medikamentet er en kombinasjon av to langtidsvirkende antistoffer som produseres i immunsystemet til personer som er blitt friske av covidsykdommen.

Det ble oppdaget av Vanderbilt-universitetet i USA og lisensiert i juni 2020. Amerikanske helsemyndigheter bidrar til utviklingen av preparatet. (NTB)

