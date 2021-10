VG: Kabul-familie venter fortsatt på beklagelse etter amerikansk droneangrep

Angrepet i Kabul kom kort tid etter at en selvmordsbomber fra IS-K hadde drept over 180 personer i folkemengden utenfor Kabuls flyplass, og beredskapen var svært høy.

Det amerikanske forsvaret forsvarte først droneangrepet og hevdet at de hadde avverget en terrorhandling. Men etter at journalister fra New York Times og Washington Post oppsøkte åstedet og snakket med pårørende til ofrene, ble Pentagon tvunget til å innrømme at de hadde gjort en alvorlig feil.

Blant de ti drepte var sju barn i alderen to til ni år. Mannen som kjørte bilen de amerikanske styrkene trodde var lastet med eksplosiver, Zemerai Ahmadi, jobbet for en amerikansk hjelpeorganisasjon.

Zemerai Ahmadis bror, Emal Ahmadi, mistet sin to år gamle datter. Han sier til VG at han er oppgitt over at USA har beklaget på TV-skjermen, men uten å henvende seg direkte til dem.

– Jeg forventer at vedkommende som bestemte at dette angrepet skulle skje, blir straffet, samt at de betaler kompensasjon til oss, forteller han til avisen.

– Men kompensasjon vil ikke løse alt, for ingen kan vekke min lille datter til live igjen.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]