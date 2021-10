Østerrikes statsminister Sebastian Kurz går av

– Landet er viktigere enn min person, sa Kurz, som ga uttrykk for at han ønsket at regjeringssamarbeidet mellom hans konservative parti ÖVP og De grønne skal fortsette uten ham.

Kurz har vært under kraftig press etter at politiet onsdag slo til mot statsministerens kontor og kontorene til hans konservative parti ÖVP.

Mistanken går ut på at Kurz og noen av hans nærmeste medarbeidere brukte offentlige midler til å sikre at Kurz fikk positiv omtale i pressen, med mål om at han skulle bli partileder og statsminister.

Fredag gikk ÖVPs koalisjonspartner De grønne ut og krevde Kurz’ avgang.

