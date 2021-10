Libanon kan bli mørklagt i flere dager

Det er en kilde i den libanesiske regjeringen som forteller om situasjonen til nyhetsbyrået Reuters lørdag.

De to kraftverkene drives med diesel, ifølge Sky News. Libanon befinner seg i en dyp økonomisk og politisk krise, og i forrige måned ble det kjent at landet forhandlet med krigsherjede Syria om tilførsel av gass og overføring av elektrisitet fra Jordan.

Libanon er dypt inne i en økonomisk krise som er blitt stadig verre det siste halvannet året. Elektrisitetsforsyningen var fra før hardt rammet – ofte har strømmen vært på bare to timer om dagen, skriver BBC.

[ – Dette er en god nyhet for miljø, artsmangfold og natur ]

Mange har skaffet seg private, dieseldrevne generatorer for å skaffe strøm. Økende drivstoffpriser gjør imidlertid også dette til en dårlig løsning.

Krisen i landet omtales som den verste siden slutten av borgerkrigen i 1990. I mai innledet landet forhandlinger med Det internasjonale pengefondet IMF, men som følge av manglende økonomiske reformer kjørte samtalene seg fast.

[ – Hvis du blir så sint på ditt barns drapsmann at det overskygger alt annet, er det kanskje ikke så lett å komme videre ]

Det libanesiske pundet har mistet over 90 prosent av sin verdi siden 2019, og ifølge en FN-rapport lever nå over 70 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.

I mars 2020 unnlot Libanon å betale inn renter og avdrag på statsgjelden sin. Beløpet som forfalt var på 1,2 milliarder dollar. Det var første gang noensinne at landet ikke oppfylte sine gjeldsforpliktelser.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]