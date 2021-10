Journalist om fredsprisvinneren: – En bauta

– Muratov er en bauta, en legende og en pressemann på sin hals. Han og de andre ansatte i avisa har betalt en veldig høy pris for sitt arbeid, sier Amund Trellevik til Dagsavisen.

Fredsprisvinner Dmitrij Muratov (59) var i 1993 med på å grunnlegge den uavhengige avisen Novaja Gazeta og han har vært avisas sjefredaktør siden 1995.

Trellevik er journalist i Nordlys og leder av journalistnettverket Barents Press. Han har i mange år jobbet med russisk journalistsamarbeid, og har også møtt Muratov.

– Novaja Gazeta har vokst fram til å bli den viktigste avisa for politisk opposisjon, for kritisk og uavhengig journalistikk, og egentlig for å gi et reelt bilde av hva som foregår i Russland. Det er omtrent bare den avisa igjen som ikke er styrt direkte eller indirekte av myndighetene, sier Trellevik.

Nobelkomiteen skriver i sin begrunnelse at «Novaja Gazeta er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisen i dagens Russland. Siden oppstarten i 1993 har Novaja Gazeta publisert kritiske artikler om alt fra korrupsjon, politivold, urettmessige arrestasjoner, valgfusk og «trollfabrikker» til bruk av russiske militære styrker i og utenfor Russland».

[ Amnesty-lederen om fredsprisen: – Ekstremt betimelig ]

Flere drept

Seks av Novaja Gazetas ansatte har blitt drept på jobb. Den mest kjente av dem er Anna Politkovskaja, som ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt i Moskva i 2006. Torsdag var det nøyaktig 15 år siden.

Fredsprisen er for avisen Novaja Gazeta og journalistene som er blitt drept, sa fredsprisvinner Dmitrij Muratov etter tildelingen til nyhetsbyrået Tass.

– Jeg kan ikke ta æren for dette. Det er Novaja Gazetas pris. Den er for dem som døde mens de forsvarte folks rett til å ytre seg fritt, sier Muratov til det russiske nyhetsbyrået.

Trellevik husker tilbake til da han selv var ung student i Moskva i 2009 og en vikar i Novaja Gazeta ble drept på åpen gate i den russiske hovedstaden.

– Der ser man hva som er kostnaden for sitt journalistiske virke, som jeg tror det er veldig viktig for oss å minne oss på hver eneste dag når vi jobber i norske aviser. Hvilken frihet vi tar for gitt, som andre må kjempe for, sier han.

På Reportere uten grensers pressefrihetsindeks er Russland plassert på 150. plass. Presset på uavhengige medier har økt siden de store protestene mot myndighetene i 2011 og 2012, skriver nettsida i sin oppsummering. Strenge lover, blokkeringer av nettsider og kutt i internettilgang trekkes også fram.

Hos Freedom House listes Russland opp som «ikke fritt» på oversikten over frihet i verden i 2021.

– Det er ingen tvil om at Russland de siste årene har falt veldig på alle mulige indekser, kåringer og målinger som viser pressefrihet, medienes uavhengighet, vilkår for uavhengig journalistikk og sikkerhet for journalister, sier Trellevik.

Han tror ikke at fredsprisen vil endre situasjonen til det bedre for russiske journalister. Han tror heller at situasjonen kommer til å bli verre, men det er helt uavhengig av fredsprisen.

[ Fredsprisvinner Maria Ressa: – Jeg er litt i sjokk ]

Spiste torsk og drakk akevitt

I 2017 var Trellevik konferanseleder på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø, der nettopp Muratov var en av gjestene. Trellevik sier han ble veldig glad da det ble klart at deres tidligere konferansegjest er en av to som tildeles årets fredspris.

– Han gikk rundt der og spiste kokt torsk og var glad i norsk akevitt, som han mente var omtrent like god som russisk vodka, forteller Trellevik.

Han beskriver også fredsprisvinneren som en ekstremt behagelig type, og en litt rufsete kar.

– Han var veldig koselig og ekstremt kunnskapsrik. Han bare øste av kunnskap om USA, Europa, Russland, politikk og politiske forbindelser. Han har masse kunnskap om det som foregår i Kreml og i Putins krets. Litt av det som har gjort at de har «holdt seg i live» som avis er at de og har støttespillere på innsida av maktkorridorene. Han visste godt hvor langt han kunne gå i enkelte saker før han krysset den «røde linja».

– Påvirker det hva de skriver?

– Det vil overraske meg om ikke Novaja Gazeta som alle andre russiske aviser i stor grad har bruk av selvsensur, men jeg tipper den er mindre hos dem enn hos andre. Nettopp fordi de vet hva de kan skrive, fordi de har noen beskyttende hender i makta. Men det blir stadig færre av de hendene, så spørsmålet er hva som skjer med fredsprisen, om det blir en rød klut. Jeg vet ikke, svarer Trellevik.

Kreml gratulerer vinneren

Russiske myndigheter gratulerer journalisten Dmitrij Muratov med fredsprisen, skriver NTB.

– Vi gratulerer ham. Han er kunnskapsrik og modig, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitirij Peskov, til pressen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

---

Dette er Novaja Gazeta

Russisk avis grunnlagt 1. april 1993 av tidligere journalister i Komsomolskaja Pravda, blant dem Dmitrij Muratov.

Den uavhengige avisen er prinsipielt maktkritisk og baserer seg på faktabasert journalistikk.

Siden oppstarten har avisen skrevet kritiske artikler om korrupsjon, politivold, urettmessige arrestasjoner, valgfusk, «trollfabrikker» og russiske militære styrker som brukes i og utenfor Russland.

Avisens motstandere har svart med trakassering, trusler, vold og drap.

Seks journalister i avisen er blitt drept, blant dem Anna Politkovskaja. Hun ble drept i en heis i leilighetsbygget der hun bodde i Moskva 7. oktober 2006.

8. oktober 2021 ble avisens redaktør Dmitrij Muratov tildelt Nobels fredspris.

(Kilder: Den Norske Nobelkomité, Wikipedia)

---