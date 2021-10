Fredsprisen: – Ekstremt betimelig

– Prisen er viktig, ikke bare for mediene, men for alle, fordi den løfter fram ytringsfrihet som så avgjørende fredsarbeid i en utvidet forstand, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge til Dagsavisen.

Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland.

– Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland. De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i Den Norske Nobelkomiteens begrunnelse.

– Lysende eksempler

Egenæs peker på en negativ utvikling for ytringsfriheten globalt de siste årene.

– I Amnesty kaller vi det «den autoritære vendingen»; vi ser at flere stater går i en autoritær retning der de forsøker å kontrollere medier og ta kontroll. Da er det å gi prisen til uavhengig journalistikk ekstremt viktig. Det er en utrolig viktig utdeling i en tid da ytringsfriheten er under press mange steder i verden, ikke minst i de to landene prisvinnerne kommer fra, sier Egenæs.

Han mener nettopp de to prisvinnerne er svært verdige mottakere av en slik pris.

– De to personlig har i en årrekke vært ekstreme utgaver av journaliststanden. Muratov har mistet seks journalister i sitt virke, og Ressa vet hva president Duterte i Filippinene er i stand til. Det er en fantastisk anerkjennelse av de to, som er lysende eksempler. De to er eksepsjonelle når det gjelder hvor lenge de har stått i dette, og hvor tøft det er å stå i dette der de er, sier Egenæs.

Amnesty etterforsker, dokumenterer og rapporterer land, myndigheter og grupper som bryter ytringsfriheten.

– Vi har mange eksempler på hvor viktige journalister er i å belyse det som skjer under krig og konflikt, og på at myndighetene veldig mange steder prøver å stenge journalister ute av konfliktområder, som man ser i Tigray i Etiopia nå. Myndigheter i mange land prøver å stenge journalister ute og kontrollere medier fordi de vet hvor viktige de er for å rapportere om hva som skjer.

