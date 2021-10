Texas’ svært strenge abortlov suspenderes

Avgjørelsen, som kommer fra en føderal dommer, er den første smellen i rettsvesenet for lovgivningen, som til nå har overlevd en rekke forsøk på å felle den.

– Denne domstolen kan ikke godkjenne at en så viktig rettighet fratas i en eneste dag til, heter det i kjennelsen fra dommer Robert Pitman.

Selv om loven blir suspendert, er det uklart om og eventuelt hvor fort aborttilbudet vil bli det samme i Texas som før, fordi leger er bekymret for at de kan bli saksøkt uten en mer permanent rettslig avgjørelse.

Det er ventet at avgjørelsen vil ankes til behandling i en domstol som tidligere tillot at loven fikk tre i kraft.

Forbyr abort i praksis

Loven ble signert av delstatens republikanske guvernør Greg Abbott i mai, og trådte i kraft i september.

Den forbyr i praksis aborter etter uke seks, et tidspunkt der mange ikke vet at man er gravid. Det gjøres ikke unntak om graviditeten skyldes voldtekt eller incest.

Abortloven skiller seg også fra andre delstaters forsøk på å skjerpe inn abortlovgivningen ved at den overlater til privatpersoner å gå til sivile søksmål mot alle som enten bidrar og tilrettelegger til, eller får utført, abort.

I praksis betyr det at både legen som gjennomfører inngrepet og drosjesjåføren som kjører pasienten til klinikken, kan bli saksøkt.

Aborttilbyderne sier at loven har slått ut slik de fryktet. Planned Parenthood sier antallet pasienter ved selskapets klinikker i Texas minket med nesten 80 prosent i de to første ukene etter at loven trådte i kraft.

Biden-administrasjonen forsøker å felle loven

Det er Biden-administrasjonen som leder det rettslige forsøket på å få loven skrotet.

Hovedargumentet er at loven er et angrep på en kvinnes grunnlovsfestede rett til å ta abort.

– En delstat kan ikke forby aborter etter seks uker. Texas visste dette, men ønsket et forbud etter seks uker uansett, så delstaten tydde til en uhørt ordning som var utformet for å skremme aborttilbydere og andre som kunne tenkes å hjelpe kvinner med å ta i bruk sin grunnlovsfestede rett, sa justisdepartementets advokat Brian Netter til domstolen fredag.

Høyesterett

Loven kan bli tatt hele veien til USAs høyesterett.

Høyesterettsavgjørelsen i saken Roe vs. Wade fra 1973 danner grunnlaget for abortretten i USA. Høyesterett er mer konservativt sammensatt enn på lang tid, og kvinnesaksforkjempere frykter domstolen i praksis vil forby abort i USA.

Høyesterett begynner en ny periode mandag, og i desember skal den behandle et forsøk fra delstaten Mississippi på å velte Roe vs. Wade. Om det skjer, står en lang rekke delstater klare med lover som vil forby abort.

Domstolen unnlot i september å vurdere om Texas' lov er i strid med grunnloven eller ei, og lot den stå. Abortforkjempere tok avgjørelsen, fem dommere mot fire, som et dårlig tegn.

Seks av de ni dommerne i USAs fremste domstol er utnevnt av republikanske presidenter, etter at Donald Trump rakk å få godkjent tre høyesterettsdommere i løpet av sin ene presidentperiode.

