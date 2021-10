Tyske partier tar steg mot ny regjering

Både De grønne og det liberale partiet FDP har kommet fram til at de vil holde regjeringssamtaler med sosialdemokratene i SPD så snart som mulig. Samtalene kan være et viktig steg mot å få på plass en ny tysk regjering.

– Vi har godtatt forespørselen om å snakke med SPD, sa FDP-leder Christian Lindner onsdag.

Samtalene skal etter planen starte torsdag, ifølge Lindner. Tidligere onsdag gikk De grønnes lederduo Annalena Baerbock og Robert Habeck ut og gjorde det klart at partiet ønsker å danne regjering med SPD og FDP.

I tida som har gått siden det tyske valget 26. september har de politiske partiene sittet i omfattende sonderingssamtaler. De grønne og FDP holdt først samtaler seg imellom for å se om de kunne inngå et kompromiss, før de så snakket med valgvinner SPD hver for seg. Begge partier har også snakket med kristendemokratene CDU/CSU, som ble nest største parti i valget.

Habeck har sagt at de i løpet av de tidlige sonderingene kom fram til at det foreslåtte trepartisamarbeidet med SPD og FDP er det alternativet der det er mest politisk overlapp. Det gjelder særlig i sosialpolitikken, skriver avisa Frankfurter Allgemeine.

[ Nå skal det forhandles i Tyskland: – Disse partiene bør lede den neste regjeringen ]

Mest populær

De grønne og FDP er avgjørende for å danne regjering både for SPD og CDU/CSU. Etter alle solemerker er det de to mindre partiene som kommer til å bestemme hvilken koalisjon som overtar makta. De siste årene har Angela Merkel ledet en storkoalisjon bestående av CDU/CSU og SPD, men ingen av partiene har så langt gått inn for å videreføre den.

De grønne ble tredje størst i årets valg, mens FDP rundet av topp fire. Dagen etter valget sa SPDs Olaf Scholz, som er partiets kandidat til ny statsminister, eller kansler som det heter i Tyskland, at han mente velgerne hadde gitt klar beskjed om hvem som bør styre Tyskland videre.

– De styrket tre partier, SPD, De grønne og FDP. Disse partiene bør lede den neste regjeringen, sa Scholz.

CDU gjorde på sin side sitt dårligste valg noensinne, men kanslerkandidat Armin Laschet har ennå ikke gitt opp å overta kanslerjobben etter partifelle Angela Merkel, som takker for seg etter 16 år. Både Habeck og Lindner har sagt at muligheten for et samarbeid med CDU/CSU ennå ikke er helt utelukket.

FDP-leder Christian Lindner møtte pressen onsdag. (MICHELE TANTUSSI/Reuters)

Ifølge en meningsmåling fra Forsa er det imidlertid SPD, De grønne og FDP som er det mest populære alternativet akkurat nå, skriver Politico. 53 prosent av de spurte svarer at de ønsker den koalisjonen, en såkalt «trafikklyskoalisjon», et tilnavn basert på de tre partienes farger.

Bare 22 prosent vil ha alternativet med CDU/CSU, FDP og De grønne, eller «Jamaicakoalisjon». SPDs Olaf Scholz er også den klart mest populære statsministerkandidaten; 53 prosent av de spurte vil ha ham. Utfordrer Laschet får kun støtte hos 9 prosent av de spurte.

[ Tyske sosialdemokrater kan gjøre som både Norge og Spania ]

Stor uenighet

Uansett hvilken regjeringskoalisjon det ender med, må partiene samles på tvers av store politiske skillelinjer. Særlig innen den økonomiske politikken og klima er det store skiller mellom trekløveret i trafikklyskoalisjonen. Kjernesaker for De grønne er klimakamp og digitalisering, og partilederne har vært klare på at de har mer til felles med SPD.

Partiets ungdomsfløy har også gått ut mot et mulig samarbeid med Laschets CDU. Hele 90 prosent av De grønnes velgere svarer i Forsa-målingen at de vil styre med sosialdemokratene.

FDP har vært klare på at de ikke vil gå med på skatteøkninger, og før valget sa Lindner at det eneste hans parti og De grønne kan være enige om, er legalisering av cannabis. FDP har gått inn for å begrense arbeidsledighetstrygd, utvide rettigheter for par av samme kjønn og sikre personvern. En rettesnor for partiet er personlig frihet og å begrense statlig innblanding, skriver Deutsche Welle.

SPDs Scholz har sagt at han mener Lindners syn på å kutte skattene er «moralsk vanskelig å rettferdiggjøre».

[ Kommentar: En ny epoke for Tyskland ]

Kan vare i måneder

Tross onsdagens beskjed fra både De grønne og FDP er det ingen tidsfrist for hvor lenge sonderinger, og så eventuelle formelle forhandlinger, kan vare. Både Scholz og Laschet har sagt at en ny regjering bør være på plass før jul, og i mellomtida må den sittende regjeringen holde fortet. Lindner sa nylig til avisa Bild at han vil ha en avklaring klar innen midten av desember.

De grønnes leder Annalena Baerbock har understreket at Tyskland står overfor store utfordringer som må håndteres raskt, og at det derfor ikke er ønskelig at det skal ta for lang tid før en ny regjering kommer på plass.

Flere utfordringer venter uansett hvilke partier som går sammen. Tyskland-kjenner Kate Hansen Bundt i Den norske Atlanterhavskomité sa før valget at det trengs en modernisering i det tyske samfunnet, blant annet innen digitalisering, infrastruktur og fornybar energi.

SPDs kanslerkandidat Olaf Scholz vil samarbeide med De grønne og FDP om ny regjering. (ANNEGRET HILSE/Reuters)

Også Scholz har listet opp de tre store utfordringene som står foran en eventuell regjering leder av ham. Det er «å skape mer respekt i samfunnet vårt, modernisere industrien i landet vårt og å stoppe opp og skru ned tempoet på menneskeskapte klimaendringer». Han nevnte også styrking av EU.

[ Før det tyske valget: – Han er den beste av tre dårlige kandidater ]