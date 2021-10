Republikanerne åpner for å heve gjeldstaket i USA

Det sier republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge Reuters.

Å heve gjeldstaket betyr at det vil være mulig for staten å oppta ny gjeld og betale gjeldsforpliktelser fram til desember.

I praksis er det snakk om et kompromiss som republikanerne nå går med på for å løse opp den fastlåste situasjonen. Forslaget fra republikanerne kan avverge en nedstenging i statsapparatet om to uker.

McConnells plan vil gjøre det mulig å vedta en hasteforlengelse så fort som mulig. Det vil bare utsette problemet til desember, men gi demokratene tid nok på seg til å forberede en mer langsiktig løsning.

– For å beskytte amerikanerne fra en demokrat-skapt krise helt på tampen, vil vi gjøre det mulig for demokratene å bruke normale prosedyrer for å få gjennom hastevedtak om å heve gjeldstaket, koblet til et bestemt pengebeløp, for å dekke for de nåværende utgiftene til desember, sier McConnell.

