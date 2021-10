Kongen av Jordans luksusboliger avslørt: Vesten bryr seg ikke, mener journalist

Dokumentlekkasjene som ble offentliggjort sist søndag viser hvordan en rekke samfunnstopper skjuler store formuer. Kong Abdullah i Jordan er blant dem som er blitt avslørt, men i Jordan kunne man tro ingenting hadde hendt.

Avisen Jordan Times fokuserte sist tirsdag på at Kong Abdullah akkurat hadde besøkt stammeledere i Badia nordøst i kongeriket. Som i en parallell virkelighet løsrevet fra resten av verden, var avisen full av begeistring.

– Hans majestet Kong Abdullah bekreftet at Jordan er høyt respektert og støttet av sine naboer og vennligsinnede land, og har en sterk og innflytelsesrik rolle på regionale og internasjonale arenaer, skrev avisen.

Ikke et eneste ord om at kongen de siste dagene har figurert høyt i aviser verden over fordi han har kjøpt opp eiendommer i USA og Storbritannia verdt rundt 900 millioner kroner. Kjøpene har skjedd i det skjulte gjennom et nettverk av utenlandske stråselskaper og skatteparadiser.

Jordan er et av de fattigste landene i Midtøsten, og er avhengig av økonomisk bistand fra andre land. Bare i fjor ga USA Jordan rundt 1,5 milliarder dollar, mens EU ga kongeriket rundt 218 millioner dollar. Senest i 2017 rapporterte jordanske medier at kongen levde på en månedslønn på kun 637 dollar i måneden.

Dyre eiendommer

Tross hans magre lønn, og til tross for at millioner av jordanere knapt får endene til å møtes, har kongen de siste årene kjøpt opp dyre eiendommer i Vesten, inkludert i flotte Malibu i USA. Selv om avsløringene ikke blir rapportert hjemme, har kongens talsmann bekreftet at kongen hadde kjøpt eiendommene, men understreket bare at han hadde brukt sine egne, private penger.

Den velrenommerte journalisten Daoud Kuttab i Amman forsøkte å skrive om saken på nettstedet til en organisasjon han leder.

– Det overrasker ikke at jordanske medier ikke har nevnt saken, for de fleste er kontrollert av kongehuset. Vi prøvde å skrive om dette, men etter bare tre timer ble vi tvunget til å fjerne saken, forteller Kuttab til Dagsavisen.

Pandora-papirene beskriver hvordan penger forsvinner og finner vei til skjulte skatteparadis, til eiendommer eller stråselskaper. Det større problemet er at dette ikke bare handler om penger, men også farger hele regimet og dets styremåte, påpeker Kuttab. Vestlige allierte bryr seg lite om hvordan statslederne i disse regimene styrer sine egne folk, mener han.

– De fleste vestlige land verdsetter Jordans strategiske verdi, og lar det heller gå når det gjelder de andre tingene, forklarer Kuttab.

Jordan har enorm strategisk verdi for Vesten. Inneklemt mellom Irak, Syria og Israel, er det ansett som avgjørende at Jordan fortsetter å være alliert med Vesten.

– Det ser veldig dårlig ut

Kuttab tror ikke at avsløringene vil svekke den jordanske kongen i særlig grad. Ingen er i posisjon til å gjøre noe, sier han.

– De som mener han er korrupt, vil fortsette å mene det. De som mener han er fantastisk, eller det beste vi kan ha, vil fortsette å mene det, sier han.

At kongen kan være «det beste vi kan ha» er et av kongehusets sterkeste kort. I Syria i nord og i Irak i øst ser jordanere kaos og endeløs vold, og selv om kong Abdullah ikke er folkevalgt, greier han å gi jordanere flest et relativt stabilt land.

Midtøsten-analytiker Annelle Sheline, er av en annen oppfatning.

– Det er rett og slett vanskelig for den gjennomsnittlige jordaner å få seg et hjem, en familie og en god jobb. Og da få kastet i ansiktet at kongen har sendt penger ut av landet hele denne tiden, det ser veldig dårlig ut, sier hun til BBC.

Fra tid til annen er det protester i Jordan mot korrupsjonen. Tidligere i år plasserte kongen sin halvbror prins Hamza i husarrest etter at han anklaget lederskapet for nettopp korrupsjon.

Flere statsledere avslørt

Jordan er bare ett av mange land i Midtøsten der ledere nå er blitt avslørt i Pandora-papirene. Libanon er inne i sin vanskeligste økonomiske krise noensinne, ikke engang strøm er noe en kan ta for gitt.

Ifølge Pandora-papirene har statsminister Najib Mikati kjøpt en eiendom i Monaco verd mer enn ti millioner dollar. I nettopp Libanon blir den politiske eliten i dag ofte anklaget for å ha brukt statskassen som en privat melkeku, og brakt landet inn i den krisen det er i dag.

Også ledere eller deres nære familie i stater som Marokko, De forente arabiske emirater, Qatar og Bahrain, alle nært alliert med Vesten, er listet i Pandora-papirene. En tidligere israelsk statsråd og en tidligere ordfører i Jerusalem skal også ha vært involverte i tvilsomme transaksjoner.

Her spiller likevel noe annet inn, og det er at Israel til forskjell fra sine naboland har et uavhengig rettsvesen: Landets forrige statsminister Benjamin Netanyahu sitter for tiden på tiltalebenken i Jerusalem anklaget for alvorlige korrupsjonsforbrytelser, og risikerer å tilbringe sin alderdom bak murene.

Fakta om Pandora papers

600 journalister fra 150 mediehus over hele verden har det siste året samarbeidet om å granske nær 12 millioner lekkede dokumenter om hemmelige selskaper og skjulte formuer.

Tilgang til de lekkede dokumentene har de fått gjennom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som er en ideell nyhetsredaksjon basert i Washington DC med et nettverk av gravejournalister over hele verden.

Journalistene har funnet 35 nålevende og tidligere statsledere, mer enn 300 politikere og offentlige tjenestemenn og 130 dollarmilliardærer som har plassert penger eller drevet forretninger fra steder kjent for lav skatt og mye hemmelighold.

Pandora papers avdekker de reelle eierne av 29.000 anonyme selskaper, en lang rekke bankkonti, privatfly, luksusbåter, antikviteter, villaer og eksklusive kunstverk.

Hovedbolken av dokumentene stammer fra tidsrommet 1996 til 2020, og fra 14 ulike advokatfirmaer, formuesforvaltere og rådgiverselskaper.

ICIJ opplyser at kilden ikke har stilt noen betingelse for å gi ICIJ tilgang til dokumentene.

