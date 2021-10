Politiet: Ingenting tyder på ytre påvirkning bak Vilks-ulykken

– Vi ønsker å utelukke at det har vært noen ytre påvirkning her. Det er ingenting som tyder på at det er tilfellet, men vi ønsker likevel å kunne stenge den døren i etterforskningen, sa Stefan Sintéus, sjef for den regionale utredningsenheten på en pressekonferanse mandag.

Den kontroversielle kunstneren Lars Vilks omkom i en trafikkulykke utenfor Markaryd i Småland søndag. To politimenn i bilen mistet også livet på stedet.

Vitner: Svært høy fart

Den sivile politibilen skal ifølge vitner ha holdt en svært høy fart da den kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med et vogntog. Politiet vet ennå ikke årsaken til hvorfor politibilen, som veide 4,5 tonn, kjørte ut av veibanen.

– Vi har funnet rester av dekkene, og vi undersøker mulighetene for at det kan ha vært en eksplosjon i dekkene eller lignende, sier Sintéus.

De to politimennene hadde i flere år arbeidet med å beskytte Vilks, som levde under politibeskyttelse etter at han tegnet profeten Muhammed i 2007.

Kjørefeltene atskilt

Bilen med Lars Vilks kom over i motsatt kjørefelt på en strekning der kjørefeltene ifølge Expressen er atskilt av et wiregjerde.

Da bilen kom over i det motgående kjørefeltet, kom den under en lastebil, og begge bilene tok fyr.

Redningstjenesten og politiet har tidligere konstatert at det skal mye til for at et kjøretøy kan passere over i det andre kjørefeltet der det er slike wiregjerder, skriver Expressen.

Vilks var på vei hjem fra Stockholm der han var hjemme hos TV-profilen Stina Dabrowski til middag, da ulykken skjedde.

Hatobjekt

Expressen skriver at veistrekningen er ombygd flere ganger de siste årene for å øke trafikksikkerheten.

Vilks var et hatobjekt for muslimer over hele verden, og levde derfor under konstant politibeskyttelse. De to omkomne politimennene var blant livvaktene som passet på ham.

