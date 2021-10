«Pandora Papers» skaper hodebry for en rekke verdensledere

Lekkasjen, som nylig ble publisert, omfatter intet mindre enn 12 millioner dokumenter som er innhentet av det internasjonale journalistnettverket ICIJ.

Rundt 35 sittende og tidligere statsledere nevnes i lekkasjen. Anklagene varierer fra alt fra korrupsjon og hvitvasking til skatteunndragelse.

ICIJ har funnet koblinger mellom nær 1.000 selskaper i utenlandske skatteparadiser og 336 politikere og tjenestepersoner på toppnivå, inkludert en rekke regjeringsansatte, ambassadører og diplomater.

Det å sitte på formuer i utlandet gjennom såkalte stråselskap, er i de fleste land ikke direkte lovstridig. Likevel er avsløringene pinlige og skaper hodebry for ledere som lenge har frontet kampen mot korrupsjon i sine hjemland.

Eiendom og skatteparadiser

Russlands president Vladimir Putin nevnes ikke konkret i lekkasjene, men han knyttes likevel til blant annet en eiendom i Monaco, anskaffet av en russisk kvinne som angivelig skal ha fått et barn med ham.

– Dette er bare en mengde med stort sett ubegrunnede påstander. Vi har ikke sett noen ting vedrørende skjulte verdier i Putins indre krets, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Dokumenter peker også på Jordans kong Abdullah og hvordan han opprettet et nettverk av utenlandske selskaper og skatteparadiser for å forvalte eiendommer fra California til London verdt rundt 850 millioner kroner.

Jordans kongehus peker på at eiendommene ble finansiert av kongens personlige formue, og at de ble benyttet til offisielle og private besøk. Påstandene som knytter eiendommene til offentlige midler, er grunnløse, hevder kongehuset.

– En magnet for rike og mektige

En annen statsleder som nevnes i lekkasjene, er Tsjekkias statsminister Andrej Babis, som står overfor et viktig valg i hjemlandet til helgen.

Ifølge dokumentene unnlot han å opplyse om et utenlandsk investeringsselskap som ble brukt til å kjøpe en herregård i Sør-Frankrike verdt nær 200 millioner kroner.

– Jeg har aldri gjort noe ulovlig eller galt, skriver Babis i et innlegg på Twitter, hvor han hevder at lekkasjene er en kampanje ment for å påvirke det tsjekkiske valget.

Over to tredeler av alle selskapene som omfattes i lekkasjen, ble opprettet på De britiske Jomfruøyer.

Nær to millioner av dokumentene stammer fra advokatfirmaet Alcogal i Panama, et firma ICIJ sier har blitt «en magnet for rike og mektige» som ønsker å skjule verdier i utlandet.

Alcogal, som både har det jordanske kongehuset og den tsjekkiske statsministeren på klientlisten sin, har avvist alle anklager om at de er involvert i lyssky virksomheter.

Også Pakistans statsminister Imran Kahns indre krets er koblet inn i lekkasjen, og Kahn har lovet å «ta nødvendige grep» dersom ulovligheter blir bevist.

I tillegg nevnes også den colombianske sangeren Shakira og den tyske supermodellen Claudia Schiffer. Deres talspersoner sier at alle investeringer var av det lovlige slaget.

