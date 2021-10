Biden på offensiven mot «uansvarlige republikanere»

– Republikansk obstruksjonisme kan sende økonomien vår over kanten av stupet, sa Biden i en tale i Det hvite hus mandag.

Det foregår i øyeblikket harde debatter og forhandlinger i Kongressen over behovet for å heve det såkalte gjeldstaket. Kongressen har gjort dette flere titalls ganger tidligere, men nå bruker republikanerne det som et pressmiddel mot Bidens planer om kostbare krisetiltak.

Om ikke partiene blir enige, er det en reell risiko for at USA misligholder sin statsgjeld, med kaos i de internasjonale finansmarkedene og tapt kredittverdighet som resultat.

Samtidig kjemper presidenten innad i sitt eget parti. Demokratene klarer nemlig ikke å bli enige om Bidens store infrastruktur- og velferdspakker. Den totale prislappen for tiltakene er flere tusen milliarder dollar. Biden prøver å gjenvinne det politiske initiativet.

