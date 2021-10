Stor dokumentlekkasje om skjulte formuer

Det melder blant andre Aftenposten/E24 og BBC, som er blant 150 medier som har samarbeidet om å avsløre skjulte formuer og hemmelige selskaper.

I tillegg til statslederne har de funnet blant annet 300 politikere og offentlige tjenestemenn og 130 dollarmilliardærer. Blant dem er 46 russiske oligarker.

Samtlige har plassert penger eller drevet forretninger fra steder som er kjent for mye hemmelighold og lav skatt, skriver Aftenposten/E24.

300 nordmenn

Flere statsledere navngis i avsløringene. Blant dem er Jordans konge, Tsjekkias statsminister og presidentene i Ukraina, Kenya og Ecuador.

Aftenposten/E24 har funnet over 300 nordmenn i de lekkede dokumentene. Blant dem er frisører, redere, yrkessjåfører, advokater og investorer. De fleste eier anonyme selskaper i skatteparadis og har verdier der.

Ikke ulovlig

Å plassere verdier i skatteparadiser er i seg selv ikke ulovlig, men verdier som flyttes utenlands, kan redusere et lands skatteinntekter. Hemmelighold kan åpne for ulovlige pengestrømmer i form av skatteunndragelser, korrupsjon og hvitvasking.

Mens internasjonal bistand flommet inn til Jordan, flyttet kong Abdullah i en årrekke hundrevis av millioner ut av landet, skriver Aftenposten/ E24. Eiendommene han kjøpte i England og USA mellom 2003 og 2017, har en anslått verdi av 900 millioner kroner. Alle skal ha blitt kjøpt gjennom såkalte skallselskaper registrert i ulike skatteparadiser.

Millioner av dokumenter

Kong Abdullahs advokater framholder at monarken ikke har gjort noe galt og påpeker at han ikke har unndratt skatt siden kongen ifølge jordansk lov ikke trenger å betale skatt.

Regjeringen i landet har tidligere erklært at de vil slå ned på alle skjulte midler i utlandet.

Pandora Papers består av nesten 12 millioner dokumenter og filer som er lekket til International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ).

Over 600 journalister fra 117 land har dykket ned i de skjulte formuene det siste året.

---

Dette er Pandora Papers

* 600 journalister fra 150 mediehus over hele verden har det siste året samarbeidet om å granske nær 12 millioner lekkede dokumenter om hemmelige selskaper og skjulte formuer.

* Tilgang til de lekkede dokumentene har de fått gjennom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som er en ideell nyhetsredaksjon basert i Washington DC med et nettverk av gravejournalister over hele verden.

* ICIJ opplyser at kilden ikke har stilt noen betingelse for å gi ICIJ tilgang til dokumentene.

* Journalistene har funnet 35 nålevende og tidligere statsledere, mer enn 300 politikere og offentlige tjenestemenn og 130 dollarmilliardærer som har plassert penger eller drevet forretninger fra steder kjent for lav skatt og mye hemmelighold.

* Hovedbolken av dokumentene stammer fra tidsrommet 1996 til 2020, og fra 14 ulike advokatfirmaer, formuesforvaltere og rådgiverselskaper.

Kilde: Aftenposten / E24

---

