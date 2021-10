New Zealand åpner igjen – krever vaksinepass av alle tilreisende

– Vi innfører krav om fullvaksinering for alle som er over 17 år, og som ikke er borgere av New Zealand, sa covid-minister Christ Hipkins søndag.

New Zealand har ført en svært vellykket kamp mot pandemien, og bare 27 mennesker har dødd hittil i en befolkning på 5 millioner, takket være stengte grenser og nedstengninger. Til sammen 4.000 smittetilfeller er registrert.

[ Helsearbeidere i USA – fra helter til skyteskiver ]

Nye utbrudd

Men søndag ble det oppdaget to smittetilfeller i byene Hamilton og Raglan, som ble stengt ned i fem dager.

Fra før sliter myndighetene med et utbrudd i landets største by Auckland, som har vært nedstengt siden en person testet positivt for sju uker siden. Hittil er over 1.300 personer smittet.

New Zealands strategi er å eliminere smitten fullstendig. Inntil utbruddet i Auckland hadde det ikke vært ett eneste smittetilfelle i landet på et halvt år.

[ Primetta (105) overlevde spanskesyken – døde av korona ]

Fullvaksinert for å reise

Flyselskapet Air New Zealand kunngjorde også søndag at alle passasjerer må være fullvaksinert, ellers får de ikke være med.

Kravet trer i kraft fra februar og vil gjelde på alle selskapets flygninger over hele verden, opplyste Air New Zealand-direktør Greg Foran søndag.

– Å kreve vaksinepass på våre internasjonale flygninger vil være betryggende både for kunder og ansatte ved at det stilles like krav til alle om bord, sa han.

Å være vaksinert mot koronavirus er den nye realiteten ved utenlandsreiser, uttalte han.

[ Fredag åpnes det for feriereiser til hele verden – UD jobber med nye råd ]

– Vaksine gir trygghet

Statsminister Jacinda Ardern oppfordret igjen alle newzealendere til å vaksinere seg så raskt som mulig. 78 prosent av newzealenderne har nå fått første dose, og 46 prosent er fullvaksinert.

– Vaksinen gjør en forskjell. Den gir oss trygghet, og den gjør at vi som samfunn har flere valg, sa hun.

Hun gjorde det klart at nedstengninger høyst sannsynlig ville vært unødvendig om flere var vaksinert.

– I stedet kunne vi satt vår lit til andre tiltak, som sporing. Men så lenge vi fortsatt vaksinerer, har vi færre valg, la hun til.

Ardern var svært kritisk til at rundt 2.000 mennesker deltok i en demonstrasjon mot nedstengningen i Auckland i helgen.

Hun kalte demonstrasjonen et slag i ansiktet på alle dem som respekterer reglene som forbyr store ansamlinger.

– Det var ulovlig, og det var umoralsk, sa hun.

[ Norsk reiseliv jubler: Nå kan det bli høstferie i utlandet ]