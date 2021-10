Qatar holdt sitt første nasjonale valg

Valget ses mest som et symbolsk skritt i retning av mer demokrati. Landet har absolutt monarki, og analytikere mener at valget neppe vil ha noe som helst å si for kongefamilien Al Thanis ubegrensede makt.

Bare statsborgere, som utgjør rundt 10 prosent av befolkningen, har stemmerett i Qatar. De kunne lørdag velge 30 medlemmer av shurarådet, som har 45 medlemmer.

Analytikerne sier at beslutningen om å holde valget er gjort for å bedre Qatars renomme i forkant av fotball-VM neste år. Grunnloven fra 2004 krever valg, men det er blitt utsatt gjentatte ganger.

Emiren har veto

Shurarådet vil kunne foreslå nye lover, godkjenne statsbudsjettet og avsette ministre. Men i alle tilfeller vil emiren ha vetorett.

Kandidater kan stille personlig til valg, men partier er forbudt, og shurarådet har ikke myndighet til å skifte ut regjeringen.

Alle kandidatene måtte godkjennes av innenriksdepartementet. Det var bare 28 kvinner blant 284 kandidater til de 30 setene. De siste 15 medlemmene utnevnes av emiren i ørkenlandet på Den arabiske halvøy.

Før valglokalene stengte lørdag ettermiddag, hadde hele 101 kandidater trukket seg fra valget, tilsynelatende for å gi sin støtte til andre kandidater, ifølge statlig TV.

Smal debatt

Over hele landet stilte qatarere i tradisjonell klesdrakt seg opp i ryddige køer inne i valglokalene som var opprettet i skoler og idrettshaller.

De fleste av de 2,5 millioner innbyggerne i Qatar er utlendinger uten stemmerett. Det er 333.000 qatarske statsborgere, men bare de som stammer fra dem som var statsborgere i 1930, har stemmerett.

Emir Al Thani nyter likevel popularitet i landet, som er verdens største gasseksportør. Med enorme inntekter fra utvinning av olje og gass har Qatar innført en velferdsstat – som i hvert fall kommer noen av innbyggerne til gode. Landet har også gjort store investeringer i utlandet og har i nyere tid markert seg med en aktiv utenrikspolitikk på mange felt.

«For syns skyld»

Selv om få tør å heve stemmen, finnes det også misnøye blant innbyggerne i Qatar, blant annet om valgprosessen.

– Jeg kommer ikke til å stemme, for jeg synes ikke at valget er godt organisert, sier en ung qatarer som ikke vil bli navngitt.

– Jeg tror dessverre dette gjøres for syns skyld heller enn som følge av et genuint ønske om en mer gjennomsiktig og rettferdig prosess, sier statsborgeren til nyhetsbyrået AFP.

I valgkampen har alle kandidatene unngått debatt om utenrikspolitikk og monarkiets status og i stedet snakket om helsetjenester, sosiale saker og statsborgerskapssaker.

Farlige arbeidsforhold

På grunn av fotball-VM er det blitt stor oppmerksomhet rundt forholdene for gjestearbeidere, som har få rettigheter og ofte jobber under farlige og kummerlige forhold.

Amnesty International har laget en rapport der det framgår at 15.021 migrantarbeidere mistet livet fra 2010 og fram til 2019. I februar rapporterte avisen The Guardian at minst 6.500 arbeidsinnvandrere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i Qatar siden 2010.

Oppmerksomheten og kritikken har til tider skapt store bølger i fotballverdenen. Det har vært snakk om boikott og andre aksjoner. De nordiske fotballforbundene har utformet felles brev til Fifa der de har krevd å se ytterligere forbedringer i forholdene til arbeiderne før neste års VM.

