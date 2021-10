Barn sulter i hjel i Afghanistan

Afghanistan Aid Dilemma Én million barn under fem år kan komme til å trenge behandling for livstruende underernæring innen året er omme, ifølge FN. Her er en kvinne med sin fem år gamle datter på en klinikk for underernærte i Kabul i september. Arkivfoto: Bernat Armangue / AP / NTB (Bernat Armangue/AP)